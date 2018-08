PUCPR Câmpus Londrina oferece Oficinas Gratuitas para a 3ª Idade

A PUCPR Câmpus Londrina por intermédio do Núcleo de Projetos Comunitários está com inscrições abertas para as Oficinas Gratuitas para a 3ª Idade. As inscrições já estão abertas e serão realizadas até ocupar o limite de vagas, das 10h às 19h30, pessoalmente, na sala do Projeto Comunitário da PUCPR Câmpus Londrina. O interessado deverá levar documento de identificação com foto.

Os cursos ofertados são: "Oficina de Memória Para a Pessoa Idosa", "Minicurso de Smartphones para Idosos" e "Informática Básica Para Adultos e Idosos". O objetivo é de ajudar na inclusão digital de adultos e idosos, que têm se interessado cada vez mais pelas redes sociais e uso de aplicativos. No curso são oferecidos desde noções básicas de informática como, por exemplo, aprender a ligar o computador, como também a navegar pela internet, redes sociais e como fazer pesquisas, entre outros temas referentes ao universo digital.

Asimp/PucPr