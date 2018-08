Fernanda Dassie diz que vale a pena todo sacrifício para a busca de nossos sonhos

Fernada Dassie foi vice-campeã da categoria Figure no Muscle Contest Internacional 2018 realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, no último fim de semana, com diferença de apenas 1 ponto para a primeira colocada e campeã do Mr. Brasil no dia 22 de Julho.

Fernanda confessa que a vida de atleta interfere um pouco em sua vida profissional, mas que tenta ao máximo conciliar as duas atividades: “ A falta de nutrientes devido à dieta restrita pré-contest atrapalharam um pouco a minha rotina como diretora executiva . Fiquei mais fraca, cansada e algumas análises e relatórios que sempre fiz passaram a demorar até três vezes mais tempo para serem feitos, principalmente pela ausência de carboidratos".

Mas ela afirma que todo o sacrifício vale a pena quando seguimos os nossos sonhos: “para mim, tudo vale a pena quando fazemos o que amamos e batalhamos por nossos sonhos. Sempre gostei do que faço profissionalmente, que é trabalhar com a parte financeira, mas ser atleta é minha paixão! Não tem como explicar. Não ganhamos dinheiro com isso, mas a satisfação pessoal, a sensação de superação e conquista são inexplicáveis! Não tem dinheiro no mundo que pague essa felicidade que toma conta de nós. Então acho que vale a pena sim nos sacrificarmos para conseguirmos conciliar nosso dia-a-dia com a busca de nossos sonhos". “Ser atleta é uma escolha... é um estilo de vida. Como toda escolha também tenho que abrir mão de várias coisas na minha vida pessoal.. mas sempre vale a pena!” .

A empresária e fisiculturista cuida bastante de sua saúde, mas admite que esperou a competição para ir para o centro cirúrgico fazer uma cirurgia importante, já que seu DIU saiu do lugar: "Meu DIU saiu do lugar no início do ano e não consegui reposicionar em consultório. Fiquei quase dois meses fazendo os exames de risco cirúrgico e marquei a cirurgia para logo depois do campeonato, afinal a cirurgia e medicamentos poderiam jogar toda a preparação por água a baixo. Tive que ir para o centro cirúrgico no dia 15, tomar anestesia e medicamentos... Precisei ficar dois dias me recuperando em casa. Competi com 47kg, mas o rebote bateu novamente e já subi 10kg mesmo mantendo a dieta... mas se Deus quiser em 2 semanas recupero! (risos)”.

Fernanda Dassie está competindo há dois anos consecutivos e neste período disputou 11 campeonatos, conquistando diversos títulos na categoria Wellness (3 primeiros lugares e 2 segundos lugares) e recentemente 2 títulos importantes na categoria Figure (1 primeiro lugar e 1 segundo) . A executiva e fisiculturista afirma que chegou a hora de recuperar um pouco a saúde: "Após a recuperação da cirurgia devo visitar meu médico, o Dr. André Vargas, para ver como está a minha saúde e para corrigir as taxas de vitaminas e hormônios que estiverem em desordem. Esse ano continuarei na dieta, treinos, farei ensaios fotográficos, darei atenção às marcas que me patrocinam, porém só competirei novamente em 2019 pois a preparação é um pouco agressiva para o corpo e para a saúde. Meu próximo campeonato em vista provavelmente será somente o Arnold Classic no início do ano que vem".

É importante destacar que esta foi apenas a segunda competição de Fernanda Dassie na categoria Figure. "Fiquei muito feliz com a colocação pelos seguintes motivos: foi apenas a minha segunda competição nessa categoria, porque haviam várias atletas maravilhosas de diversos países e porque perdi para uma menina que além de super simpática e profissional, 'desceu' uma categoria.. Ela era Womans Physique e já tinha a 'linha' de corpo. Aí só precisou secar mais. A minha evolução foi rápida e me surpreendeu... me sinto muito feliz na nova categoria!", conta ela.

Confira a atual dieta da financista que é um sucesso como fisiculturista:

Refeição 1 às 9h

5 claras

50g Cottage

50g Batata doce

3g Ômega 3

Vitamina D3 7000ui

Vitamina E 400ui

Refeição 2 às 12h

80g Peixe branco

Salada verde à vontade

Refeição 3 às 15h30

5 claras

50g Cottage

50g Batata doce

3g Ômega 3

Refeição 4 às 19h

80g peixe branco

Salada verde à vontade

Refeição 5 às 22h

5 claras

50g Cottage

Brócolis

3g Ômega 3

Vit C 1000mg

Somente antes de dormir

1 ZMA Blackskull USA

(Pressmf.global)

