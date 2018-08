Empresa da incubadora da UEL lança game para crianças com diabetes

Jogo, que tem como objetivo educar crianças e responsáveis sobre os cuidados com a Diabetes Tipo 1, está disponível a partir de 20 de agosto

A Coffee & Coffee, startup da Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina (Intuel), lança hoje (20) o Gamellito Adventures: um health game que visa educar crianças e seus responsáveis sobre os cuidados necessários de quem vive com Diabates tipo I.

Segundo Vania Vargas, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de jogos da empresa incubada, a ideia surgiu a partir do atendimento que prestava como psicóloga de crianças que vivem com a doença. O tratamento psicológico era necessário, pois “essas crianças precisam mudar completamente suas rotinas a partir do diagnóstico”, explica.

Vania comenta que se as crianças não fizerem essas mudanças, como tomar insulina, medir índices de glicemia e se alimentar de uma maneira mais saudável, a vida delas pode correr risco. Foi assim que ela enxergou a necessidade de criar um brinquedo terapêutico em plataforma digital. “O game, por ser digital, tem a possibilidade de ser atualizado sempre que a medicina evolui, além de conseguir simular uma realidade virtual”, esclarece. Ao aprender os cuidados que devem ter com a saúde através do game, as crianças falam sobre o assunto e sobre as dificuldades que têm com mais facilidade.

Para validar os resultados do game, Vania o pesquisou no doutorado que concluiu na Universidade de São Paulo (USP) este ano. O estudo mostrou que, com o game, as crianças se identificaram com o personagem, além de se mostrarem motivadas a se envolver mais com o tratamento, o que possibilita maior adesão a ele, evitando assim as complicações da doença.

O jogo

O personagem que dá nome ao jogo é um pet virtual e também vive com Diabetes tipo I. “Com isso, a criança deixa de ser cuidada pelo outro e passa a ser quem cuida. Essa ação é uma brincadeira que acaba por ensinar muita coisa a quem vive com a doença”, afirma Vania.

Para atingir esse objetivo, o jogo terá duas versões: A pro e a kids. A versão pro é destinada a profissionais de saúde como enfermeiros, nutricionistas, médicos, psicólogos e educadores físicos. Com o Gamellito, esses profissionais podem usar o game como um instrumento mediador no tratamento da criança. Já na versão kids, a criança pode jogar sozinha ou com os pais, aprendendo os cuidados em qualquer lugar.

“Por sermos incubados na Intuel, recebemos muitos incentivos para finalizarmos e colocarmos o jogo no mercado. Alguns deles são assessorias, mentorias, orientações sobre abertura da empresa, propriedade intelectual e questões jurídicas. Como uma empresa nova no mercado, o apoio de uma incubadora como a da UEL tem sido fundamental”, comemora Vania.

O Gamellito Adventures estará disponível na Play Store a partir de 20 de agosto e, em breve, na App Store.

Mariana Paschoal/Asimp