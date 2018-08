Unidade de Saúde no Jardim Santiago recebe visita do governo estadual

O objetivo do encontro foi a realização de uma visita de inspeção ao local, que receberá recursos financeiros para melhorias estruturais

Na manhã desta segunda-feira (20), os profissionais da Unidade Básica de Saúde Dr. Edgar Bezerra Valente, situada no Jardim Santiago, receberam a visita do secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, e do secretário municipal de Saúde, Felippe Machado. A UBS fica na Rua Aracy Soares dos Santos, 100, na região oeste de Londrina.

O objetivo do encontro foi a realização de uma visita de inspeção ao local, que receberá recursos financeiros do governo estadual do Paraná, para melhorias estruturais. Segundo Nardi, o trabalho de vistoria está sendo feito em conjunto com o governo municipal, o Conselho Municipal de Saúde de Londrina e os profissionais do atendimento de Atenção Primária. “Estamos verificando, fiscalizando e contemplando os recursos para reforma, ampliação e adequação das unidades, para podermos oferecer o melhor à população. Essa unidade e mais cinco da região receberão recursos do Governo do Estado para as obras e estão tendo um trabalho brilhante das equipes de saúde”, destacou.

A intenção do gestor estadual é observar, no próprio local, as demandas apresentadas pelo prefeito Marcelo Belinati. Segundo Machado, as visitas são necessárias para escutar o que os profissionais que trabalham no atendimento ao cidadão precisam, além de ajudarem no estudo técnico para a viabilidade ou não de ampliações estruturais. “Os recursos captados junto ao governo do Estado não prevêem a ampliação. Todavia, em todas as reformas que estão sendo feitas há a contrapartida do município. Por isso, nós vamos avaliar a questão da necessidade e em conversa com os profissionais das unidades será estudada essa possibilidade”, explicou.

Durante esta semana, uma equipe técnica da Secretaria de Saúde fará a vistoria Unidade Básica de Saúde do Jardim Santiago para verificar as demandas e as possibilidades de obras no local. Além disso, a Secretaria de Saúde vem trabalhando, desde o início de 2017, na recomposição de profissionais da saúde, o que possibilitou a contratação de 60 servidores, entre médicos, enfermeiros e trabalhadores de outras categorias. “Começamos a recomposição do quadro de servidores, o que não era automático. Agora, estamos redobrando os esforços para recompormos o quadro de médicos da Atenção Primária e depois os demais profissionais”, finalizou Machado.

Em sua penúltima visita em Londrina, Nardi também afirmou que melhorias devem ser anunciadas para os hospitais da Zona Norte e Sul, que são de responsabilidade do governo estadual. Segundo ele, uma supervisão administrativa está em andamento, o que possibilitará a restauração estrutural, com equipamentos e profissionais.

A intenção é que sejam feitas mudanças na regulação dos leitos para garantir uma maior acessibilidade. Assim, pacientes crônicos que ocupam leitos hospitalares poderão ser remanejados às unidades de menor complexidade, dando acesso àqueles em que a especialidade é maior e mais urgente.

Ana Paula Hedler/NCPML