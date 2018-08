Londrina enfrenta a Ponte Preta hoje, no Café

Ingressos disponíveis para Londrina e Ponte Preta com valor promocional. Bilhetes custarão a partir de R$ 15,00. Proprietários passaporte poderão levar um acompanhante

O próximo desafio também é dentro de casa. Após a vitória sobre o Paysandu no último dia 17 no Estádio do Café, o Londrina segue na briga no Campeonato Brasileiro da Série B 2018. E hoje, dia 21, é dia de retornar ao estádio para continuar apoiando na luta.

O LEC recebe agora a Ponte Preta, pela vigésima segunda rodada da competição. A partida que começa às 19h15 terá valor promocional para o torcedor. Para o jogo todos terão direito ao meio-ingresso promocional, ficando em R$ 15,00 na arquibancada e R$ 25,00 na cativa. Além disso, proprietários passaporte terão entradas exclusivas e poderão levar um acompanhante na faixa. Venha apoiar o Londrina.

Ingressos avulsos:

Para o setor de arquibancada:

R$ 15,00 [meio-ingresso promocional]

Para o setor de cadeiras (coberto):

R$ 25,00 [meio-ingresso promocional]

Para o proprietário de cadeira cativa:

R$ 15,00

Para o setor destinado à torcida visitante:

R$ 15,00 [meio-ingresso promocional]

Passaporte Tubarão

Proprietário do Passaporte do Campeonato Brasileiro de 2018 tem acesso garantido a todos os jogos do Londrina em casa na competição. Para acessar o seu lugar nas dependências do Café, basta apresentar seu Passaporte Tubarão na catraca!

Estacionamento licenciado pelo clube

R$ 10,00 para vaga de carro

R$ 5,00 para vaga de motocicleta.

Asimp/LEC