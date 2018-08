Governo confirma a promoção de 1.400 praças da Polícia Militar

O Governo do Estado confirma a promoção de 1.400 praças da Polícia Militar do Paraná. Nesta segunda-feira (20, a governadora Cida Borghetti assinou decreto que libera o preenchimento de cargos vagos da PM visando a promoção, neste mês de agosto, de 798 soldados, que passam a cabo, e 602 cabos, que passam a 3º sargento.

A promoção está prevista na lei 19583/18, sancionada pela governadora em 5 de julho, que criou condições de avanço na carreira de cabos e soldados (praças) da Polícia Militar.

Proposta pelo Executivo e aprovada pela Assembleia Legislativa, a nova lei alterou a lei 5940/69, que regula a promoção das praças. Com esta alteração, com o curso de formação os soldados, as praças podem chegar a terceiro sargentos sem necessidade de outros cursos, colocando-os em promoção automática, desde que preencham todos os requisitos.

“É uma medida que valoriza nossos policiais e bombeiros militares, para que exerçam suas funções com ainda mais disposição. A possibilidade de ascensão cria novo estímulo para que permaneçam mais tempo no serviço ativo”, afirmou a governadora.

Para a comandante-geral da Polícia Militar, coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, a medida preenche um vácuo na carreira dos profissionais. “Eles podem projetar suas carreiras”, disse ela. “A lei que regulava a matéria era muito antiga e precisava ser modernizada, tendo em vista a evolução da sociedade e das estruturas organizacionais do Governo do Estado e da própria Polícia Militar”, afirmou.

