Secretaria de Agricultura e Abastecimento oferece cursos sobre manipulação de alimentos

Iniciativa é direcionada a profissionais da cozinha e espera atingir 140 pessoas

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) promove nesta e na próxima semana dois cursos de orientação sobre manipulação de alimentos. Direcionadas a profissionais da cozinha, as aulas têm como objetivo trabalhar boas práticas de preparo da comida a fim de servir refeições sem contaminações, adequadas para o consumo. As atividades serão ministradas pela economista doméstica da Secretaria, Maria Inez Passini.

Nesta terça (21), quarta (22) e quinta (23) o curso será realizado na Fundação Tamarozzi, localizada na rua Almeida Garret, 115, Nikko. São esperadas 100 pessoas para as palestras, que começam às 14h. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a SMAA e o programa do Sesc Mesa Brasil, que atua como um banco nacional de alimentos com o objetivo de diminuir a fome e o desperdício.

Já a SMAA, que fica na rua da Natureza, 155, no Parque Arthur Thomas, recebe o curso nos dias 29, 30 e 31 de agosto. A atividade acontece mensalmente no local e atende, em média, 40 pessoas. Ainda há vagas disponíveis para a edição de outubro, portanto, ainda dá tempo de participar. As inscrições podem ser feitas pelo telefone da Secretaria, 3372-4789.

De acordo com Maria Inez, já que todos precisam se alimentar, é de extrema importância que as pessoas saibam como trabalhar os alimentos. “Os cursos têm como objetivo oferecer aos participantes capacitação e boas práticas na hora de lidar com a comida para que assim essas pessoas possam oferecer aos seus clientes um produto de qualidade, sem problemas de contaminação” explicou.

