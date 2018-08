Projeto “Descobrindo o Parque” leva alunos ao Arthur Thomas

Agendamento pode ser realizado pelo telefone 3372-4769 ou pelo e-mail educação.ambiental@londrina.pr.gov.br

A Gerência de Educação Ambiental, da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), promove por meio do projeto “Descobrindo o Parque” uma visita ao Parque Arthur Thomas. Na quarta-feira (22), no período da manhã, 45 alunos de quarto ano da Escola Municipal Santos Dumont vão participar do passeio e aprender um pouco mais sobre o meio ambiente.

No dia 29 deste mês, pela manhã, a visita será feita por 40 alunos de sexto e sétimo ano do Colégio Novo Milenium, de Cornélio Procópio. As atividades têm duração de, aproximadamente, 1 hora e meia e os visitantes aprendem sobre a história e aspectos ambientais do parque como a hidrografia, fauna e flora.

Segundo o professor e biólogo da Gerência de Educação Ambiental da Sema, Jorge Akira Oyama, o projeto é como uma extensão da sala de aula. “Os alunos acabam aprendendo na prática o que é ecologia e meio ambiente. Durante o passeio, os visitantes conhecem a bacia hidrográfica, as árvores nativas e exóticas além da história de Londrina e do Parque Arthur Thomas”, contou.

De acordo com a gerente de Educação Ambiental da Sema, Queila Spoladore, o projeto tem como objetivo incitar o interesse dos visitantes pelas áreas naturais. “As pessoas que participam da visitação são incentivadas a preservar o ecossistema, proteger a flora e a história do lugar, além de terem a conscientização ambiental”, contou.

O projeto

“Descobrindo o Parque” é realizado há mais de 20 anos pela Sema. Durante as visitações, de forma interativa, os estudantes aprendem sobre a necessidade da preservação ambiental. As visitas incluem alunos do fundamental, médio e universidade, de instituições públicas e privadas.

Para agendar visitas monitoradas, as escolas devem entrar em contato com a Sema pelo telefone 3372-4769 ou pelo e-mail educação.ambiental@londrina.pr.gov.br. O Parque Arthur Thomas é aberto ao público de terça a sexta-feira, das 12 às 18 horas e está localizado na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza. A entrada é gratuita.

