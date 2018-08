Rolândia: Teatro gratuito nesta terça-feira na praça da Igreja Matriz

Com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e das Bibliotecas Municipais de Rolândia, nesta terça-feira, dia 21, a partir das 15h, na Praça da Igreja Matriz (em frente ao Centro Comunitário), na Rua Santa Catarina, centro, haverá uma apresentação gratuita de teatro com o Núcleo Ás de Paus, de Londrina, com a peça "A Pereira da Tia Miséria". Este projeto foi contemplado pela FUNARTE - Ministério da Cultura, através do Prêmio Myriam Muniz 2015.

“A Pereira da Tia Miséria” estreou em 2010 e, desde então, o Núcleo Ás de Paus realizou cerca de 200 apresentações em espaços públicos das cinco regiões brasileiras, compondo a programação de diversos festivais de teatro e projetos de circulação do país, além de premiações significativas como os Troféus Gralha Azul 2011 (principal premiação para as produções teatrais de grupos do Estado do Paraná) nas categorias de Melhor Espetáculo, Melhor Ator e Melhor Figurino Texto: Luan Valero Concepção e Direção Musical: Eric D’Ávila Figurinos: Alex Lima Cenografia e Bonecos: Rogério Francisco Costa e Alex Lima Elenco: Adalberto Pereira, André Demarchi, Luana Karoline Rodrigues Santos, Camila Feoli, Rebeca Oliveira de Carvalho, Rogério Francisco Costa e Thunay Tartari.

NC/PMR