Evento em parque temático reuni vários ex BBB, atores e famosos

A tarde da sexta-feira (17) foi de muita diversão e adrenalina no parque temático Hopi Hari, situado no município de Vinhedo, no interior do estado de São Paulo.

O local que é considerado o País Mais Divertido do Mundo, promoveu um encontro de digital influencer, em uma festa exclusiva com muitas atrações musicais e camarote open contendo Buffet Gourmet, bebidas e Drinks Especiais.

No período da tarde a diversão foi garantida com a participação dos atores mirim Isa Nakahara, Gabriel Miller e Lara Fanganiello, todos da novela teen 'Carinha de Anjo' exibida no SBT e também com os atores Matheus Lustosa, Cinthia Cruz e Julia Olliver, que fizeram o maior sucesso com a criança por terem integrado o elenco da novela infantil Chiquititas.

No início do entardecer até às 2 horas da madrugada, a diversão com direito a muita adrenalina e sustos pelos monstros espalhados no parque, os quais integram a Hora do Horror, contou com a presença de várias outras personalidades da mídia, como a modelo Denise Tacto, e as integrantes da última edição do reality Power Couple, Thais Bianca, ex Panicat, Aritana Maroni, ex MasterChef e Tatí Presser, terapeuta sexual e esposa do ator Nizo Neto.

Ainda rolou um encontrou com vários ex integrantes do reality Big Brother Brasil, entre eles Douglas Ferreira do BBB 15, Ronan Oliveira e Matheus Lisboa do BBB 16, e Caruso, Viegas e Nayara de Deus do BBB 18, além de Alex Gallete, vice campeão do reality 'A Casa', exibido na RecordTv, e o músico e Rapper Prodígio.

O evento tomou uma proporção gigantesca e já foi anunciado pelo Presidente José David Xavier, que em breve será realizado uma segunda edição.

Clique nas fotos para ampliar