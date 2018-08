Receitas: Bolo Integral De Maçã

Ingredientes

½ tablete de manteiga clarificada

2 xícaras de açúcar

4 ovos

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico

3 maçãs picadas com casca

canela a gosto

Modo de preparo

Peneire todos os ingredientes e separe. Bata bem a manteiga com 1 ½ xícara de açúcar e acrescente as quatro gemas, uma a uma, enquanto bate a mistura. Acrescente duas xícaras de farinha de trigo integral, uma colher de fermento químico e ½ xícara de leite morno. Em seguida, bata as quatro claras em neve na batedeira BLACK+DECKER e misture com os demais ingredientes.

Coloque a massa em uma assadeira redonda de 26 cm, jogue as maçãs picadas por cima e cubra com o açúcar restante e a canela.

Leve ao forno quente, 180 °C, por cerca de 30 minutos. Quando estiver frio, vire o bolo e corte em pedaços.

(www.blackedecker.com.br)