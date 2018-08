Ibiporã doa lacres de alumínio para a campanha “Eu Ajudo na Lata”

Mais de 550 garrafas PET cheias de anéis de alumínio foram entregues à Unimed Londrina e serão revertidas para a compra de cadeiras de rodas

A Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria de Educação, realizou no final da semana passada, no Auditório dos Pioneiros, a entrega dos lacres de latas de alumínio arrecadados para a campanha “Eu Ajudo na Lata”, iniciativa da Unimed Londrina que arrecada lacres de latas de alumínio que são vendidos para subsidiar a compra de cadeiras de rodas para instituições beneficentes.

Participando pelo segundo ano consecutivo da campanha, Ibiporã ampliou a participação na iniciativa colocando desde o início do ano garrafas PET de dois litros para o depósito dos lacres em todas as escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de Ibiporã, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Resultado, 553 garrafas PET cheias de anéis de alumínio (em cada garrafa cabem cerca de 2.500 lacres), o que já garante a compra de três cadeiras de rodas, visto que a cada 170 garrafas de lacres se compra um equipamento. A expectativa é que até o dia 31 de agosto mais garrafas sejam entregues, visto que a campanha ainda está em andamento.

“Mais uma vez os alunos participaram da campanha com muita empolgação, mobilizaram suas famílias e divulgaram para um grande número de pessoas”, comentou a coordenadora do projeto junto à Secretaria Municipal de Educação, Isabel Maia. Em Ibiporã, serão beneficiados o Hospital Cristo Rei e a Secretaria Municipal de Educação.

A assistente de sustentabilidade da Unimed Londrina, Aliny Marendaz, agradeceu mais uma vez a mobilização de Ibiporã em prol da campanha. “Estamos muito felizes por ter conquistado esta parceria de peso e ainda mais satisfeitos com o resultado. Temos a ajuda de diversos parceiros, como empresas e instituições já beneficiadas, mas sem o apoio dos alunos e professores não conseguiríamos tantas cadeiras”, ressaltou Aliny.

Agradecendo o empenho de todos na campanha, a secretária de Educação, Margareth Coloniezi, enfatizou que o envolvimento das escolas na iniciativa proporciona ganhos importantes no desenvolvimento dos alunos. “As crianças aprendem sobre o valor da união, solidariedade, cooperativismo e preservação do meio ambiente. Essa e outras campanhas que os estudantes participam se somam de forma concreta e prática com o que trabalhamos com eles em sala de aula, sempre com vistas a uma educação mais humanizada, solidária”, frisou a secretária.

Enquete

Cinco entidades serão beneficiadas com as cadeiras de rodas nesta sexta edição da campanha “Eu Ajudo na Lata”: Apae Tamarana (Tamarana – PR), Centro Social Coração de Maria (Londrina - PR), Congregação de Irmãs Pequena Missão para Surdos (Londrina – PR), Hospital Cristo Rei (Ibiporã – PR) e Sociedade São Vicente de Paulo - Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Alvorada do Sul – PR).

Todas as instituições ganharão pelo menos uma cadeira de rodas. Mas a quantidade de equipamentos será definida pelo número de votos obtidos por meio de uma enquete disponível no site www.unimedlondrina.com.br. Pode votar quantas vezes quiser. A votação termina no dia 31 de agosto. Já a arrecadação dos lacres ocorre durante o ano todo.

No ano passado, a campanha doou 29 cadeiras de rodas para sete instituições de Londrina e região. Neste ano, a cada cinco equipamentos conquistados, a Unimed Londrina vai doar mais um.

Em 2017, com a participação das escolas municipais e dos CMEIs, Ibiporã conquistou seis cadeiras de rodas, sendo cinco destinadas ao Lar Padre Leone (asilo) e uma para a Secretaria de Educação do município. Foram entregues 425 garrafas PET de dois litros.

Caroline Vicentini/NCPMI

