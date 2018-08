Começa a campanha McDia Feliz 2018

Evento será no dia 25 de agosto com arrecadação destinada à ampliação da Sede da Ong Viver

No dia 25 de agosto ocorre o McDia Feliz 2018, campanha realizada em todo o país que, em Londrina, reverte todo a renda obtida com as vendas do lanche Big Mac para a Organização Viver. Neste ano, o recurso será destinado à ampliação da sede da casa de apoio, com o projeto Construtores da Esperança: Ampliando Horizontes.

Segundo a coordenadora e voluntária do McDia Feliz, Helen Orsi, os tíquetes do lanche estão sendo vendidos antecipadamente na Ong Viver até o dia 24 e custam R$16,50. A venda também será realizada no balcão, no dia do evento em todas as lojas McDonald’s de Londrina. “Nossa meta é vender 14 mil Big Macs e a expectativa é que 100 voluntários estejam espalhados pela cidade auxiliando no dia do evento”, comenta.

O McDia Feliz é realizado pelo Instituto Ronald McDonald há 30 anos e há 19 direcionou a campanha para a prevenção e o combate ao câncer infatojuvenil no Brasil. Em Londrina, a Organização Viver é beneficiada desde 2002 e com os recursos da campanha foi possível concretizar vários projetos importantes.

A participação da comunidade é fundamental para atingir o sucesso da campanha e ajudar as crianças que lutam contra o câncer. Para participar deste grande projeto e ajudar a ampliar sede da Viver, entre em contato com a organização que está localizada na Lucila Ballalai, 391 - Jardim Monções, em Londrina. O telefone é (43) 3343-0044.

Organização Viver:

Fundada em 2001, a Viver é uma casa de apoio às crianças e adolescentes em tratamento do câncer e a seus familiares. Atualmente a organização acompanha 172 pacientes atendidos no Hospital do Câncer e no Hospital Universitário, vindos de mais de 50 cidades. Na casa as famílias recebem acolhimento, hospedagem, alimentação, doação de medicamentos, suplementos e próteses, além do acompanhamento nas áreas de assistência social, odontologia, psicologia, nutrição e educação.

Como organização sem fins lucrativos, a manutenção de sua estrutura vem do apoio de voluntários e da doação de toda a comunidade.

Projeto Construtores da Esperança: Ampliando Horizontes - A Viver possui uma sede própria com 430m² de área construída que atende diariamente às crianças e suas famílias. Hoje esta área ficou pequena para desenvolver as diversas atividades internas. Com a Campanha McDia Feliz 2017 foi possível adquirir o terreno ao lado da Viver e fazer o projeto arquitetônico e estrutural para a ampliação da sede. Com o McDia Feliz 2018 será dado início à construção de mais 450m² que tornará possível melhorar a qualidade do atendimento às famílias e ampliar a luta no combate ao câncer infantojuvenil.

(Camilla Giovanna De Sousa, Acadêmica do Curso de Jornalismo. Agência de Comunicação Integrada – Unopar)