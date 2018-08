Londrina/Caixa/IPEC é vice-campeã paranaense feminina

Equipe também faturou a quarta colocação entre os homens, ambos na categoria adulto. Foco agora são os Jogos Abertos do PR

A equipe Londrina/Caixa/IPEC foi a vice-campeã do naipe feminino do Campeonato Paranaense Adulto, realizado neste final de semana, no complexo esportivo Willie Davids, em Maringá. No total, o time das mulheres anotou 256 pontos, e ficou atrás apenas da Fecam, de Campo Mourão. Entre os homens, a equipe londrinense terminou na quarta colocação, com 148 pontos.

“Foi uma boa participação, dentro do nosso planejamento. Brigamos pelas primeiras posições em ambos os naipes e o título não veio por pouco no feminino, aonde temos um time mais preparado nessa categoria. Temos potencial para melhorar e crescer daqui até o final da temporada”, analisou o técnico Gilberto Miranda.

Livia Avancini e Adelly de Oliveira foram os grandes destaques da equipe londrinense. A primeira ganhou duas medalhas de ouro, no arremesso de peso e lançamento do disco. Nesta última ela puxou a fila do pódio formado somente por atletas da equipe, que ainda teve Maria Eduarda Gonçalves e Mariana Delfino Dias. “Estou muito feliz pelos resultados, foi uma competição dura. É seguir trabalhando para evoluir”, analisou Livia.

Nas provas mais rápidas, ninguém foi páreo para Adelly de Oliveira, que logo em sua primeira competição no retorno a Londrina mostrou porque é uma das principais atletas do país. Ela venceu as provas dos 100 e 200 metros rasos, e também os 100 metros com barreiras, na qual aparece na sexta colocação do ranking nacional. Fechando a lista de ouros femininos da equipe, Beatriz Silva Diogo venceu o salto triplo e Maria de Fátima Silva foi a campeã dos 1.500 metros rasos.

O time masculino faturou cinco ouros, com Fagner Silva de Oliveira, nos 100 metros rasos, Alexandre da Paixão, no salto triplo, e Cezídio Rodrigues, nos 5.000 e 10.000 metros rasos, além de Wagner de Lima Santos, que ficou em primeiro nos 110 metros com barreiras.

A equipe adulta volta suas atenções agora para a disputa dos Jogos Abertos do Paraná, que serão realizados em Londrina, entre os dias 21 e 30 de setembro.

Pódios da equipe Londrina/Caixa/IPEC no Paranaense Adulto:

Ouros:

Adelly de Oliveira Santos – 100 metros com barreiras

Adelly de Oliveira Santos – 100 metros rasos

Adelly de Oliveira Santos – 200 metros rasos

Maria de Fátima Silva de Souza – 1.500 metros rasos

Livia Avancini – lançamento do disco

Livia Avancini – arremesso de peso

Beatriz Silva Diogo – salto triplo

Prata:

Maria Eduarda Gonçalves – lançamento do disco

Rafaela de Freitas Izabel – arremesso de peso

Rebeca Benigna Fernandes – 20.000 metros marcha atlética

Susane de Araújo Martins – 5.000 e 10.000 metros rasos

Bronze:

Mariana Delfino Dias – lançamento do disco

Maria de Fátima de Sousa – 5.000 e 10.000 metros rasos

Eliza Vilas Boas – heptatlo

Gabriela Cristina de Paulo - 400 com barreiras

Revezamento 4 x 400 feminino

Revezamento 4 x 100 feminino

Ouros:

Fagner Silva de Oliveira – 100 metros rasos

Alexandre Silva da Paixão – salto triplo

Cezídio Alves Rodrigues Neto – 5.000 e 10.000 metros rasos

Wagner Santos – 110 metros com barreiras

Prata:

Leonardo Mário dos Santos – arremesso de peso

Pedro Tombolin - 800 metros

Michael Farina - Salto triplo

Alisson da Rocha - 10.000 metros

Bronze

Revezamento 4 x 400 masculino

Rafael Souza/Asimp