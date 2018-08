Secretária de Planejamento de Rolândia visita o IPPUL

Representantes vieram à cidade trocar informações sobre mobilidade urbana

Na última quinta-feira (16), a secretária do Planejamento de Rolândia, Catarina Schauff, e a arquiteta do município, Adriana Linhares, se reuniram com a diretora de projetos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), Camila de Oliveira, e outros representantes, para trocar informações sobre mobilidade urbana.

A reunião buscou formas de deslocamento urbano com mais segurança e comodidade, além de ser uma oportunidade de conhecer melhor os projetos de mobilidade londrinense. Foram debatidos assuntos como os terminais de transporte urbano, pontos de ônibus, ciclofaixas, e alguns dispositivos de segurança como rampas e calçadas. Rolândia busca melhorias no deslocamento urbano, através de incentivos do Governo Federal, por meio do Projeto Avançar Cidades, do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

De acordo com a diretora de projetos do IPPUL, algumas cidades vizinhas procuram Londrina por ser um marco na região. “Nosso município se tornou referência regional por conta de seu tamanho e dos desafios que temos aqui. Por isso, outras cidades ao redor nos procuram, para ver o que estamos fazendo, principalmente neste campo da mobilidade urbana”, afirmou.

Também participaram da reunião a gerente de Projetos Urbanísticos e de Edificações, Amanda Sisti, a diretora de Trânsito e Sistema Viário, Denise Ziober e a gerente de Projetos de Sinalização Viária e Controle de Tráfego, Cristiane Biazzono, todas da IPPUL.

N.com