Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 22/08/2018

Primeira leitura (Isaías 9: 1-6)

1 As pessoas que andavam na escuridão 2 viram uma grande luz. Aqueles que viviam em terras sombrias, uma luz brilhou sobre eles. Você aumentou o regozijo, você fez a alegria grande. Alegria pela sua presença, como alegria na colheita, quando se alegram de distribuir espólio. 3 Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a garganta do seu ombro, a vara do seu tirano, como no dia de Midiã. 4 Porque toda bota que tocar com ruído, e o manto banhado em sangue, será para o fogo, a erva de fogo. 5 Porque uma criança nasceu para nós, uma criança nos foi dada. A mansão estará em seu ombro, e seu nome será chamado de "Maravilha de Conselheiro", "Deus Forte", "Pai Sempre", "Príncipe da Paz". 6 Do seu governo e da paz não terá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para restaurar e consolidá-lo pela equidade e justiça, desde agora até sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Ps 22,1-3a.3b-4.5.6)

- O Senhor é meu pastor, nada está faltando

- O Senhor é meu pastor, nada está faltando

- O Senhor é meu pastor, nada me falta: em pastos verdejantes ele me faz deitar; Isso me leva a fontes tranquilas e repara minhas forças.

- Ele me guia no caminho certo, pela honra de seu nome. Embora eu ande através de ravinas escuras, não temo nada, porque você vai comigo: sua vara e sua equipe me acalmam.

- Você prepara uma mesa diante de mim, na frente dos meus inimigos; você unge minha cabeça com perfume e minha taça transborda.

- Sua bondade e sua misericórdia me acompanham todos os dias da minha vida, e eu vou viver na casa do Senhor por anos sem fim.

Evangelho (Lucas 1: 26-38)

- O Senhor esteja com você.

- E com o seu espírito

- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + de acordo com Lucas.

- Glória a você, Senhor.

26 No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, 27 a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi; o nome da virgem era Maria. 28 E quando ele entrou, ele disse-lhe: “Alegra-te, cheio de graça, o Senhor está contigo.” 29 Ela ficou perturbada com estas palavras e pensou que essa saudação significaria. 30Disse-lhe o anjo: Não temas Maria, porque achaste graça diante de Deus; 31 Conceberás no ventre e darás à luz um filho a quem chamarás de Jesus. 32 Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai; 33Reinará sobre a casa de Jacó para sempre e seu reino não terá fim. " 34 Respondeu Maria ao anjo:" Como será isso, visto que não conheço homem algum? " 35 O anjo respondeu:" O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra; É por isso que quem deve nascer será santo e será chamado Filho de Deus. 36 E eis que, Elizabeth, seu parente, tem também concebeu um filho na sua velhice e este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril, 37porque nada é impossível para Deus. " 38 Maria disse , " Eis aqui a serva Senhor que isso seja feito para mim de acordo com a sua palavra. "E o anjo a deixou.

Palavra de Salvação.

- Glória a você, Senhor.

Ouça a Homilia

Maria nos ensina o caminho da humildade

Queremos a humildade da Virgem Maria, pois só com ela vamos configurar para sempre a constelação do Céu, brilhando com Cristo para sempre

“Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” (Lucas 1,38).

Hoje, celebramos Nossa Senhora Rainha, aquela que está à direita de Deus, coroada como Rainha do Céu e da Terra. Quem é essa mulher? Quem é essa que avança como aurora? Quem é essa a quem os anjos servem? É Maria, a serva do Senhor!

Deus é aquele que exalta os humilhados e humilha aqueles que se exaltam. Maria, por toda a sua vida, foi uma mulher que se colocou como serva, comportou-se como uma discípula do Senhor Jesus, a filha de Deus Pai que seguiu os passos do Mestre Jesus. Ela é a Mãe do Senhor, a Mãe do Salvador.

Maria não se deixou engrandecer por nada deste mundo, não deixou que o seu coração fosse tomado pelo orgulho, pelo sentimento de grandeza, pelas exaltações e os louvores humanos. Pelo contrário, ela é a humilde serva do Senhor.

Quando contemplamos a Festa da Coroação de Maria, os méritos dela estão nas suas virtudes e, entre essas virtudes, podemos admirar tantas que brilham no Céu. Eu destaco, hoje, a virtude da humildade. Como a humildade é agradável aos olhos de Deus, pois encanta e faz bem, melhora os relacionamentos humanos, destrói todo o egoísmo e soberba que se apoderam do nosso coração.

Precisamos investir num coração humilde, porque o orgulho se apodera de nós, gera todos os descontentamentos humanos, gera as disputas, as competições, as brigas e rivalidades. O orgulho é o veneno do inferno na vida humana, e a humildade é o remédio de salvação.

Olhamos, hoje, para a bem-aventurada, a sempre Virgem Maria, e queremos aprender dela a sermos humildes. Aquela que nós aplaudimos como Rainha do Céu e da Terra, brilha no meio de nós por toda a excelência de humildade que ela viveu no seu coração. Sempre serva, somente serviu a Deus e não buscou nenhuma ostentação humana.

No mundo onde vivemos, onde é tão importante aparecer, estar à frente dos outros, querer ser melhor – até nas igrejas as pessoas querem brilhar, querem reconhecimento, aplausos, destaque e likes –, o que nós queremos é a humildade da Virgem Maria. É só com ela que vamos configurar para sempre a constelação do Céu, brilhando com Cristo para sempre.

Ó bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Rainha do Céu e da Terra, ensine-nos o caminho da humildade.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook