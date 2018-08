Inscrições para 106.252 bolsas remanescentes relativas ao segundo semestre estão abertas

Estão abertas as inscrições para as bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni) referentes ao segundo semestre de 2018. Nesta edição, estão sendo ofertadas 106.252 bolsas remanescentes, sendo 18.070 integrais e 88.182 parciais de 50%.

Estudantes matriculados em instituições de educação superior podem se inscrever até 28 de setembro. Para aqueles que ainda não possuem matrícula, o prazo é menor e vai até 24 de agosto. Todo o processo de inscrições é realizado somente pela internet, na página do ProUni, onde também é possível acompanhar o calendário e os resultados, e tirar dúvidas.

O benefício pode ser utilizado para cursos de graduação de instituições privadas de educação superior. As bolsas integrais se destinam aos estudantes com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. Já as parciais são direcionadas a candidatos com renda familiar per capita de até três salários mínimos.

As vagas se destinam a brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação. É necessário, ainda, que o candidato atenda a pelo menos um dos seguintes requisitos: ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral, ter alguma deficiência, ser professor da rede pública ou estar enquadrado no perfil de renda exigido pelo programa.

Acesse a página do ProUni.

Ascom/Mec