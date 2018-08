Agroleite 2018 cresce em número de visitantes e supera movimentação em negócios

Edição 2019 já tem data marcada

Mal terminou a edição 2018 do Agroleite – um dos eventos mais completos do setor leiteiro do país, e já iniciam os trabalhos para a próxima edição, que ocorrerá de 13 a 17 de agosto de 2019. Neste ano, o evento recebeu cerca de 73 mil visitantes de 13 a 18 de agosto, e contou com a participação recorde de mais de 700 animais e a adesão de 205 empresas, que juntas movimentaram R$ 65 milhões. “O Agroleite 2018 foi um sucesso, alcançamos todos os objetivos. Até o tempo foi favorável: tivemos um evento sem chuva”, considera Frans Borg, presidente da Cooperativa Castrolanda. “Para nós, o que vale não é ser o maior, mas ser focado na cadeia leiteira. Com o Agroleite promovemos conhecimento e negócios e, a cada ano, os parceiros desse segmento, que aqui participam, de uma forma ou de outra, tem uma plataforma de lançamentos e promoção da tecnologia numa bacia leiteira muito importante no país”, afirma.

Empresas importantes e fortes para o setor concordam. “Para nós, é importante vincular nossa marca ao do Agroleite”, diz Sergio Bernardes, gerente de Contas da Nutron Nutrição Animal. “Aqui, fizemos promoção de produtos, parcerias e muitos contatos. Fechamos um volume expressivo de negócios durante os dias do evento”, anunciou. “A cada ano, o Agroleite fica melhor. Nós já somos parceiros da Castrolanda há muito anos e nosso objetivo é incrementar cada vez mais essa parceria”, disse Winston Giardini, gerente nacional de Ruminante da AllTech do Brasil, que aproveitou o evento para fortalecer a divulgação da linhas de minerais orgânicos da empresa.

As vantagens em participar do evento são destacadas por outros clientes também. “Nosso objetivo de prestigiar e receber clientes e amigos em um lugar adequado foi plenamente atingido. Percebemos que cada vez mais o Agroleite tem se consolidado como o maior evento da cadeia leiteira do Brasil e até da América Latina”, enfatiza Fábio Rodrigues, gerente da DSM - Tortuga Paraná Suprimentos Nutricional para Gado.

“Para nós, foi muito positiva a participação no Agroleite. Mais de 400 pessoas entre produtores, veterinários, técnicos e pessoas que trabalham em cooperativas passaram pelo nosso estande. Recebemos público de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, além do Paraná. Foi muito marcante também para nós porque foi a primeira vez que ficamos entre os finalistas do Troféu Agroleite e ganhamos o prêmio. Agora vamos em busca do bicampeonato”, disse Paulo Godoi, coordenador do Território Pecuarista da Biogénesis Bagó.

Vários expositores aproveitaram o público para mostrar novos produtos. “Fizemos lançamento nacional da VMS Robótica – nossa ordenhadeira robotizada. Os produtores ficaram muito satisfeitos com essa tecnologia e muitos já fizeram negócios conosco”, contou Adir de Sá Neto, gerente regional da DeLaval - produtora de laticínios e máquinas agrícolas. “Comemoramos nossos 70 anos de existência com um jantar exclusivo, isso foi algo muito benéfico para a nossa marca, conseguimos formar novas parcerias e consolidar antigas”, disse o supervisor do Laboratório Prado (medicamentos veterinários), Mário Henrique Blageski.

O estreitamento com clientes foi um dos pontos mais citados pelos expositores. “Confraternizamos com clientes e fechamos alguns negócios. O estande esteve bem movimentado. Com certeza, estaremos no Agroleite 2019, pois o evento já é uma tradição para nossa empresa”, disse Jamilly Wesgueber – consultora de Pecuária da MSD Saúde Animal.

Premiações

Como já é tradicional, a cerimônia de encerramento do Agroleite aconteceu no sábado (18), na arena de julgamento, com a escolha da Vaca do Futuro e da Campeã Suprema da exposição. Os responsáveis pelas escolhas foram os juízes Adam Liddle, dos Estados Unidos, que julgou os animais da raça Holandesa, e do brasileiro Enedi Zanketi, que conduziu a avaliação da raça Jersey.

Frank de Boer, um dos proprietários da vaca vencedora da faixa de Suprema, a melhor vaca adulta da exposição, conta que o momento é inexplicável e proporciona uma emoção única. “A gente trabalha duro o ano inteiro para expor nosso gado na melhor condição. Ser privilegiado com um momento como esse é algo que deixa sem palavras”, expressou.

Vaca do Futuro:

VICKY PREMIER TENFEN 13/09/2016

Expositor: SANDRO AURELIO HEY CASTRO PR

Criador: JOSE TENFEN TUBARAO SC

Campeã Suprema:

ADRIMAR RIETJE BRAXTON 530 TE

Expositor: HENDRIK DE BOER E/OU REINALDO DE BOER CASTRO PR

Criador: ADRIAAN FREDERIK KOK ARAPOTI PR

Melhor criador e melhor expositor do Agroleite 2018: Hans Jan Groenwold

Asimp/Agroleite