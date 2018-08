CCI Oeste oferece apresentação musical e exibição de documentário

Atividade vai promover um resgate à década de 1960 que marcou a chegada do rock em Londrina

A Secretaria Municipal do Idoso oferece, amanhã (23), duas atividades que integram a programação cultural do mês de agosto. A primeira será a exibição do documentário Juventude em Brasa, dirigido pelo jornalista Teixeira Quintiliano e, a outra, uma apresentação musical com a cantora Marta Santos. Será às 14h, no Centro de Convivência do Idoso "Benedito Camargo Sobrinho" - (CCI) Oeste, que fica na rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes.

O Juventude em Brasa, documentário produzido em 2017, retrata o cenário musical londrinense na década de 1960, focado na chegada do rock na cidade. Dirigido pelo jornalista Teixeira Quintiliano, o filme aborda a figura dos primeiros DJs e radialistas, o surgimento de bandas pioneiras, a evolução do gênero e suas características.

Na sequência, o som fica por conta de Marta Santos. Conhecida também como “Martinha”, a cantora apresentou o programa Ala Jovem, da antiga TV Coroados, entre os anos de 1966 e 1968, época que fez despertar seu amor pela música e marcou o início de suas apresentações em casas de show e bares de Londrina.

São esperadas 50 pessoas para o evento, que é gratuito e aberto ao público. Espera-se que com as lembranças trazidas por meios musicais e audiovisuais os idosos possam reviver parte da trajetórias londrinense, da qual muitos participaram.

N.com