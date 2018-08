Resultado do alistamento militar é divulgado na internet

As pessoas dispensadas devem ir, até o dia 30 de setembro, na Junta Militar; todos vão participar de cerimônia no dia 10 de outubro

Os jovens, nascidos em 2000, que se alistaram no serviço militar obrigatório 2018 podem consultar o resultado das convocações pelo site https://www.alistamento.eb.mil.br/login.action. Dos quatro mil inscritos, mil foram convocados para fazer o exame médico e a entrevista, de 11 a 22 de setembro, no Tiro de Guerra, localizado na Avenida Salgado Filho, 1.334. Após os exames serão selecionados 160 jovens que irão compor quatro grupos com 40 garotos.

Os dispensados devem procurar a Junta Militar com documento oficial com foto e comprovante de residência, do dia 22 de agosto ao dia 30 de setembro e pagar uma taxa de R$ 7 para a emissão do Certificado de Dispensa de Incorporação. No dia 10 de outubro, esses jovens vão participar de uma cerimônia de juramento da bandeira com a presença do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati.

Segundo o secretário da Junta de Serviço Militar de Londrina, Fernando Cesar de Paula, é muito importante que os jovens alistados entrem no site e vejam se foram ou não convocados. “Sem o documento de reservista, os jovens são impedidos de utilizar diversos serviços públicos, como obter carteira profissional, tirar passaporte e título de eleitor, matricular-se em uma faculdade ou se inscrever para um concurso público”, contou.

A Junta Militar fica no Terminal Rodoviário, sala 42. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Mais informações pelo telefone 3356-4794.

N.Com