Rolândia: Centro Cultural Nanuk, Rua Arthur Thomas 1679

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Diretoria de Atenção Básica, o Nasf-AB e o Único Amor, irá promover uma sessão de cinema gratuita no dia 31 de agosto, sexta-feira, às 14h no Centro Cultural Nanuk, Rua Arthur Thomas 1679, centro, com a exibição de um documentário que se chama "De Peito Aberto", que conta a história de seis mães de diferentes realidades socioculturais durante os seis primeiros meses de vida dos seus bebês.

Elas enfrentam o desafio de amamentar os seus filhos durante o período recomendado pela Organização Mundial de Saúde para prover aleitamento materno exclusivo.

O filme capta emoções, embates e questões como o papel da mulher na sociedade atual, a família em diversos modelos e configurações, a relação entre maternidade e trabalho, as políticas públicas e os interesses privados por trás do desmame precoce.

O filme é dirigido por Graziela Mantoanelli e produzido pela Deusdará filmes. A ação desenvolvida tem como objetivo encerrar o mês de agosto que foi oficializado como “Agosto Dourado - Mês do Aleitamento Materno".