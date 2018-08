Taça Paraná de Voleibol: inscrições encerram nesta sexta-feira

A competição acontece entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em São José dos Pinhais (PR).

De 28 de outubro a 2 de novembro acontece em São José dos Pinhais (PR) a 18ª edição da Taça Paraná de Voleibol, maior competição de voleibol das categorias de base da América Latina. As inscrições, que encerram nesta sexta-feira (24.08), podem ser realizadas pelo site: www.tacaparanadevolei.com.br.

Na primeira etapa de inscrições, direcionada à equipes que participaram em 2017, foram confirmados 135 clubes. Número surpreendente, segundo os organizadores. "Nosso objetivo agora é suprir as vagas desistentes com equipes que queiram estrear na competição ou que não participaram da última edição", afirma o coordenador geral, Josmar Coelho. "A expectativa é chegar na média de 150 equipes, divididas em mais de 50 instituições, fortalecendo e incentivando assim a prática do voleibol em seus Estados", acrescentou.

As equipes só serão confirmadas pela organização do evento e constarão na listagem de inscritos, mediante apresentação do comprovante de pagamento que deverá ser enviado para o e-mail: financeiro@tacaparana.com.br. Além disso, o comprovante original deverá ser apresentado ao setor financeiro no dia do credenciamento.

Na competição, que é dividida nas categorias Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-21, feminino e masculino, já estão confirmados os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco e Distrito Federal.

A alimentação no evento será realizada pela empresa Caio Alimentos, líder no segmento alimentício no Brasil e que há 10 anos é parceira da Taça Paraná de Voleibol.

A nova parceria nesta edição é referente à hospedagem e transporte (aéreo e terrestre), firmada com a empresa Promotional Travel, agência de viagens do segmento corporativo no Brasil. Os interessados podem entrar em contato via e-mail: tpvolei2018@promotional.com.br ou pelo telefone (21) 2126-2702 / 98361-0152.

Lembretes

- O transporte interno é de responsabilidade de cada equipe participante.

- Todos os atletas e membros das delegações deverão apresentar atestado médico no Congresso Técnico, comprovando aptidão para prática de atividade física.

- Só poderão atuar em quadra os profissionais formados e registrados no Conselho Regional de Educação Física do seu Estado de atuação e com suas obrigações pecuniárias em dia.

Locais de competição: Ginásio Poliesportivo Max Rosenmann (Afonso Pena; Complexo Esportivo Ney Braga; Centro de Esporte e Lazer São Marcos; APCEF (A definir); Centro Esportivo Cobra e SESC.

A Taça Paraná é uma realização da Federação Paranaense de Voleibol (FPV), em parceria com a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e apoio do Sesc-Fecomércio, CREF9/PR, Promotional Travel e da marca esportiva 361º. Para mais informações acesse: www.tacaparanadevolei.com.br

Josi Schmidt/Asimp/FPV