Beatlemania Experience chega ao Boulevard Londrina Shopping

Evento é a maior exposição do Brasil sobre os Beatles e marca os cinco anos do empreendimento

De 01 a 30 de setembro o Boulevard Londrina Shopping traz para a cidade a maior exposição sobre os Beatles já montada no Brasil, reunindo objetos oficiais, figurinos e cenários da história da banda inglesa para levar os visitantes a uma viagem pelo tempo.

A trajetória de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr poderá ser conferida de perto em cenários que propiciam uma imersão total nos momentos mais importantes da biografia da banda.

A Beatlemania Experience é dividida em alas temáticas que recriam momentos decisivos da história do grupo. O público poderá conferir de perto réplicas de roupas, instrumentos de época, memorabilia, capas de revistas e jornais, fotos inéditas, filmes e vídeos.

Um dos pontos altos são as atrações que utilizam a realidade virtual. Com elas, o público poderá reviver momentos como o lendário show dos Beatles de 1965 no Shea Stadium, em Nova York, e embarcar no Trem da Hard Days Night para fazer uma viagem entre Liverpool e Londres.

Os espectadores também poderão entrar no famoso Submarino e atravessar mares imaginários e conhecer o The Cavern Club, local onde os Beatles tocaram por mais de 200 vezes antes estouro mundial.

Os beatlemaníacos ainda poderão aproveitar para levar para casa lembranças da banda. O mix de produtos oficiais inclui camisetas, chaveiros, bottons, mochilas, almofadas, estojos escolares, canecas, quadros e quebra-cabeças de até duas mil peças.

A exposição ficará no piso superior, ao lado do Cinemark, e poderá ser visitada de quarta a sábado, das 14 às 22 horas, e aos domingos das 14 às 21 horas. O ingresso custa R$ 40 inteira, sendo 50% para meia entrada. Crianças de até 05 anos não pagam. Grupos a acima de 03 pessoas pagam meia entrada por pessoa.

Clientes que apresentarem nota fiscal de compra de lojas do Shopping com valor acima de R$ 40 ganham ingresso de meia entrada.

Cláudia Romariz/Asimp