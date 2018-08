Em semana de estreia na segunda fase da chave bronze, Iate Clube/FEL/Londrina futsal volta aos treinamentos

No próximo sábado (25), a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal entra em quadra pela estreia da 2ª Fase do Campeonato Paranaense da Série Bronze, fora de casa, em Cantagalo, no Ginásio Erondi de Mello Barbosa (Barbosão), as 20h30, contra o Cantagalo/Revas Hotel/Performance Internet.

Para o confronto, o técnico Wilton Santana tem a volta do ala/pivô Eci (foto), autor de sete gols na Série Bronze, sendo vice-artilheiro da equipe iateana no campeonato. Desde a última partida da equipe londrina (28/07 – 2 a 2 contra Ivaiporã, fora de casa), o atleta sofria com uma contratura muscular na coxa esquerda, o que o afastou por três semanas consecutivas dos treinamentos para tratamento intensivo e agora está completamente recuperado.

De acordo com Eci, a partida é importante, pois se trata da estreia na segunda fase e também pela volta dele, completamente recuperado, aos jogos do Iate Clube: “Tive três semanas de tratamento nessa lesão na coxa, estou completamente recuperado e agora tenho a oportunidade de voltar a ajudar a minha equipe. Nós temos um jogo muito difícil fora de casa, ainda mais se tratando de uma fase que cada jogo é uma decisão, precisamos buscar a vitória. Será um jogo muito difícil, mas estamos preparados e vamos em busca dos nossos objetivos dentro da competição.”.

Rafael Ribeiro/Asimp