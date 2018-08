Receitas: Spaghetti com Açafrão e Ragu de Cordeiro

Ingredientes

- 1 pacote de Spaguetti Grano Duro Adria

- 1 cebola branca picadinha

- 2 dentes de alho picados

- ½ colher de chá de açafrão em pó

- 1 colher de chá de açafrão-da-terra

- 3 xícaras de molho de tomate

- 2 colheres de sopa de extrato de tomate

- 300 gramas de carne de cordeiro cozida e desfiada

- 3 colheres de sopa de óleo de canola

- 2 colheres de sopa de manteiga

Modo de Preparo

- Em uma panela, coloque o óleo de canola e refogue a cebola picada e o alho.

- Coloque então a carne picadinha, despeje o molho de tomate, o extrato de tomate e cozinhe até que a carne fique bem macia.

- Acrescente o açafrão em pó e reserve. Reserve duas conchas do molho para misturar na massa previamente cozida.

- Unte uma forma com óleo de canola.

- Coloque metade do spaghetti na forma, despeje então o ragu de cordeiro e cubra com a outra metade do spaghetti.

- Leve ao forno preaquecido em 180º por cerca de 40 minutos ou até que esteja dourada.

-Finalizar com açafrão e salsinha picada.

- Sirva em seguida.

(Adria.com)