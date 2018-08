Londrina estreia na liga nacional de Handebol

A equipe de handebol MRV Unicesumar Unimed Paiquerê FM Londrina está preparada para a estreia da Liga Nacional de Handebol, nesta quinta (23). Londrina viaja na quarta feira à São Paulo, onde fará o jogo de abertura da principal competição da modalidade no país contra a atual equipe campeã pan-americana, Taubaté. “Será um jogo muito difícil. Taubaté é a equipe com o maior investimento no país e conta com muitos atletas da seleção brasileira. Estão dando os ajustes finais para representar o Brasil no Mundial de Clubes e sabemos que teremos que fazer um jogo perfeito para conseguir um bom resultado.”, afirmou o técnico Giancarlos Ramirez.

Londrina contará com novidades para este jogo, o qual terá a presença de três novos jogadores que farão sua estreia com a camisa da equipe. Tratam-se do goleiro Fábio “Balão”, do pivô Thiago “Duplex” e do ponta direita Vitor Fuzetto. O pivô “Duplex”, bicampeão pan-americano, tem passagens pela seleção brasileira, assim como o goleiro Fábio “Balão”. “Ambos trazem muita experiência em Liga Nacional e competições internacionais, o que será de grande valia para o jovem grupo que temos. O Vitor fez uma Liga Nacional no ano passado excelente, e acabou sendo consagrado com o 3º lugar”.

No sábado (25), Londrina tem outro grande desafio pela frente. A equipe do técnico Giancarlos Ramirez enfrenta o atual campeão brasileiro, EC Pinheiros. “Serão dois jogos muito difíceis e temos condições, caso façamos jogos sem erros. É muito difícil jogar contra o Pinheiros, ainda mais fora de casa. Mas temos um grupo cheio de gana de vitória. Dentro de quadra são sete contra sete. Torcida e retrospecto não entram em jogo contra nós”.

Atualmente, o time londrinense é o líder do campeonato paranaense de handebol. Em 2017, ficou em 4º lugar na Liga Nacional e busca, nesta temporada, ficar entre as 3 melhores equipes do país, além de conquistar o título dos Jogos Abertos do Paraná.

