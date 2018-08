Giesley Mota é um dos destaques do Noite com Adoradores da Rit TV

Cantor Giesley Mota apresentou no programa sua história, canções e projetos musicais para 2018

O cantor Giesley Mota tem se destacado no cenário do gospel nacional, alcançando a marca de mais de 125 mil CDs vendidos com seus últimos trabalhos.

Em fase de conclusão de seu mais novo trabalho, com a participação de músicos renomados do gospel, como Alexandre e Fábio Aposan, o cantor tem participado de diversos programas de televisão apresentando seu novo single Eu Sou Teu, parte integrante do seu novo CD com previsão de lançamento para Outubro.

No domingo, o cantor foi um dos convidados do programa Noite com Adoradores, da Rit TV, um dos principais programas de música gospel do Brasil.

O cantor falou no programa sobre sua vida, trajetória, da importância de acreditar nos seus sonhos, e do seu processo de composição: “esse meu novo momento é um presente de Deus na minha vida. Ele tem me dado inspiração e tem colocado em meu caminho músicos e pessoas comprometidas com o Reino, e dispostos a ir muito além de um show, de uma bela canção ou uma produção, mas levar vida para todos.” Afirma Giesley.

MF Press Global