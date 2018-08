Sebrae/PR lança aplicativo gratuito para empreendedores

“Meu SEBRAE” disponibiliza conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo, divulga capacitações e atua como canal direto com os pequenos negócios

O aplicativo “Meu SEBRAE” está disponível para os empreendedores paranaenses, tanto para quem já tem o negócio, como para aqueles que pretendem montar sua própria empresa. Gratuito, o app está disponível na Google Play Store, para os aparelhos Android, e também pode ser baixado pelos usuários de iPhone, com sistema iOS. O aplicativo é um canal direto e descomplicado, de linguagem leve e dinâmica, com acesso rápido a conteúdos exclusivos, atualizado constantemente pelo Sebrae/PR para manter os usuários com informações sempre em dia.

“Queremos deixar o Sebrae/PR ainda mais próximo e conectado com os empreendedores. Com um conteúdo dedicado aos micro e pequenos, pretendemos que o app seja uma ferramenta para agregar conhecimento e valor no dia-a-dia dos negócios”, detalha Vitor Roberto Tioqueta, diretor-superintendente do Sebrae/PR.

Por meio do app, o usuário pode receber conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo, como tendências, finanças, marketing e outros assuntos de interesse, desenvolvidos por consultores e especialistas. Além disso, o “Meu SEBRAE” informa o calendário de eventos e, se o usuário desejar participar e garantir sua vaga, já é direcionado para a página de inscrição. Caso ele tenha dúvidas, também é possível “conversar” diretamente com o Sebrae/PR. As interações recebidas são tratadas pela Central de Atendimento, que já poderá prestar orientações e encaminhar o empreendedor para uma consultoria, mais uma facilidade.

Luciano Renan, consultor da Unidade de Marketing e Comunicação, compartilha que o aplicativo converge com o processo de transformação digital do Sistema Sebrae, que busca, entre outras ações, adotar modelos pautados em soluções empresariais ágeis, funcionais e inovadoras, que simplifiquem a rotina dos empreendedores.

“Nosso foco está em três pontos principais: ficar cada vez mais próximo do cliente, ofertar orientações para o empresário potencializar seu negócio e ser um canal aberto para estimular o plano do futuro empreendedor sair do papel. Com o app, estamos colocando um pedaço do Sebrae no bolso do empreendedor”, enfatiza.

Outras facilidades da tecnologia são poder salvar os textos que mais interessam como “Favoritos”, para consultas posteriores; fazer buscas específicas por palavras-chave; compartilhar o conteúdo com amigos, colegas e familiares; e programar o envio de alertas gratuitos quando houver novos conteúdos.

Mesmo com todos os materiais oferecidos, inclusive com recursos multimídia, como vídeos de tutorais, orientações exclusivas e casos de sucesso, o app ocupa pouco espaço no celular. “Queremos oferecer soluções ao usuário, sem que ele tenha que se preocupar com a capacidade de armazenamento do seu aparelho”, finaliza.

Conectado às MPEs

A gerente da Unidade de Marketing e Comunicação do Sebrae/PR, Fabíola Negrão, lembra que a ferramenta contempla o atendimento de uma demanda crescente. A pesquisa “Transformação Digital nas MPES”, realizada pelo Sebrae entre abril e junho deste ano, e que identificou a utilização de ferramentas digitais das micro e pequenas empresas, mostra que no Paraná, 73% utilizam o WhatsApp para se comunicar com os clientes e 45% possui perfil no Facebook. Tanto o aplicativo quanto a rede social são as ferramentas mais usadas pelos pequenos negócios na divulgação de produtos e serviços.

“Como os pequenos negócios estão cada vez mais conectados até por uma questão de necessidade e tendência, criamos uma ferramenta gratuita e que será muito útil para auxiliar os empreendedores”, comenta Fabíola.

No Estado, 84% dos empresários disseram acessar a internet e a proporção de empresas que utilizam algum software para ajudar a gerir todas ou quase todas as atividades do negócio de forma integrada, é de 35% no Estado.

Adriano Oltramari/Asimp/Sebrae