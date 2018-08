Londrina recebe amanhã a Oficina de mixagem para mulheres TPM "Todas Podem Mixar"

Idealizada pela Dj Miria Alves (SP), a iniciativa tem como objetivo aumentar a representatividade das mulheres no segmento musical

Nesta quinta-feira (23 de agosto), acontece em Londrina, no Estúdio Cosmo (Rua Farrapos, 145 - Jd. Canadá), às 18h, a Oficina TPM (Todas Podem Mixar). Pela segunda vez na cidade, A Oficina TPM faz um convite para que as mulheres sejam protagonistas e se apropriem dos espaços musicais, principalmente no que diz respeito à mixagem, área majoritariamente ainda dominada por homens. Para participar, basta inscrever-se clicando aqui.

A TPM é idealizada e ministrada pela Dj Miria Alves e propõe uma conscientização por meio da educação musical, com base na cultura hip hop, através de uma metodologia com aulas teóricas e práticas, com equipamentos profissionais.

Destinada a mulheres, a oficina visa incentivar o potencial feminino e também do público LGBT no segmento da mixagem, orientando sobre como se sobressair numa área de atuação predominantemente masculina. Ao desenvolver o lado artístico e ampliar as chances de ingressar no mercado de trabalho, a oficina tem também como objetivo restaurar a autoestima e estimular o talento.

Aqui em Londrina, a Oficina TPM tem apoio do Partilha, projeto de protagonismo feminino on e offline, e é realizada pela Festa Funk-me, que recebe a Dj Míria na sexta (24 de agosto), no Bar Valentino. Quem também toca na próxima Funk-me é a Dj Fran, que participou, no ano passado, da primeira edição da Oficina Tpm, e o Dj Ed Groove.

Layse Barnabé de Moraes/Asimp