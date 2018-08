Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 23/08/2018

Primeira Leitura (2Cor 10,17–11,2)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios

Irmãos, 17quem se gloria, glorie-se no Senhor. 18Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda e não aquele que se recomenda a si mesmo. 11,1Oxalá pudésseis suportar um pouco de insensatez, da minha parte. Na verdade, vós me suportais. 2Sinto por vós um amor ciumento semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 148)

— Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor!

— Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento! Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o, louvai-o, legiões celestiais!

— Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes; e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o! Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos.

— A majestade e o esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra! Ele exaltou seu povo eleito em poderio, ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence.

Evangelho (Mt 13,44-46)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo disse Jesus à multidão: 44“O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. 45O Reino dos Céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. 46Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Encontremos o tesouro do Reino de Deus em nosso coração

É preciso que, no encontro pessoal com Deus, o nosso coração esteja envolvido e tomado pela presença do Senhor

“O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo” (Mateus 13,44).

Hoje, celebramos a Virgem Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. Uma jovem terceira dominicana, filha de imigrantes espanhóis que, na sua juventude, uma beleza esplêndida, consagrou toda a sua vida a Deus.

Sabe por que Santa Rosa consagrou sua vida a Deus? Pela paixão que ela descobriu, no seu coração, pelo Reino de Deus, um amor excelso pelas coisas do Céu. Rosa foi a jovem que encontrou esse campo, onde está o tesouro mais precioso. Ela encontrou o Reino dos Céus, por isso abriu mão de todas as outras coisas, para dedicar-se, exclusivamente, a esse tesouro.

Você precisa descobrir qual é o tesouro da sua vida, precisa descobrir o que, de fato, dá sentido a sua vida e sua existência. Ao descobrir esse tesouro, você vai dedicar-se a ele, vai deixar que ele ilumine e direcione todos os passos da sua vida.

Podemos nos encontrar com Jesus, mas não basta nos encontrarmos com Ele, é preciso nos enamorarmos pelo Senhor e por Seu Reino. É preciso que, nesse encontro pessoal com Deus, o nosso coração e os nossos afetos estejam todos envolvidos e tomados pela presença do Senhor. Você pode ser um jovem solteiro, pode ser uma pessoa já casada, não importa, o importante é que encontremos esse tesouro e nele o nosso coração.

Nesse tesouro, estará a nossa motivação, a nossa razão de viver, alegria e contentamento a cada dia. Passamos pelas decepções e pelas dificuldades da vida, mas não nos prostramos, porque temos uma razão maior de viver. Essa razão maior de viver, essa paixão da nossa vida não nos deixa prostrados, mesmo diante das decepções que temos com os amores deste mundo, com as situações que nos decepcionam com essa ou aquela situação.

O nosso tesouro maior não é essa pessoa nem esse bem, o nosso tesouro maior é Jesus, é n’Ele que colocamos o nosso coração, é n’Ele que colocamos a nossa vida, a razão do nosso viver, da nossa existência, daquilo que fazemos. Busque esse tesouro, entregue o seu coração para ele, coloque em Jesus a sua razão de viver.

Rosa tinha uma paixão extraordinária pela Virgem Maria e por Jesus na Eucaristia. Quando nós descobrimos o tesouro escondido por trás da Eucaristia, o nosso coração se rejubila e se deixa consumir pela presença real e amorosa de Jesus no meio de nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook