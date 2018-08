Sesi Londrina promove mergulho no universo do tango

Música e relatos históricos são intercalados no show Tangos a Media Luz

Surgido no final do século XIX – na região da Bacia do Rio Prata – o tango ganhou apreciadores por todo o mundo, sendo considerado patrimônio da humanidade. Ele é mais do que um gênero musical, carrega consigo elementos culturais tão ricos que, juntos, constroem uma atmosfera única. É esse clima singular que o espetáculo musical “Tangos a Media Luz” vai levar para o palco do Centro Cultural Sesi/AML (Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130 - Centro) na sexta-feira do dia 24. Músicas clássicas, contemporâneas e contextualizações históricas fazem parte desse show que possui entrada franca.

À frente do espetáculo “Tangos a Media Luz” está a já consagrada dupla de músicos formada pelo uruguaio Roberto Pinheiro (voz e piano) e pelo gaúcho Mano Monteiro (bandeneón), artistas conhecidos e respeitados pela interpretação de tangos, valsas e milongas. No show a ser realizado no Sesi Londrina, eles prometem apresentar “as mais belas obras de tango já compostas”. Para tanto, elaboraram um repertório minucioso que traça a evolução do gênero, do clássico ao contemporâneo, de Carlos Gardel a Astor Piazzolla.

“O espetáculo promove um passeio pela era de ouro de Buenos Aires e Montevidéu”, explicam os músicos que apresentarão ao público canções como “Adiós Norino” - de Pizazzolla, “Por uma cabeza”e “El dia que me quieras” - de Carlos Gardel e Alfredo La Pera. Entre uma música e outra, conhecedores que são da história do tango, os músicos ainda vão fazer breves relatos para contextualizar e enriquecer ainda mais a experiência musical.

A apresentação no Centro Cultural Sesi/AML acontece às 19h30 e possui entrada franca, com a opção de ingresso solidário. Na ocasião, o Sesi Cultura Paraná pede a doação voluntária de um agasalho ou um cobertor que serão destinados aos moradores de rua. A troca pode ser feita no dia da ação, na bilheteria do espaço, uma hora antes do início do espetáculo.

Observação: o Sesi Cultura Paraná pede a doação voluntária de um agasalho ou um cobertor na retirada dos ingressos. As doações serão destinadas a moradores de rua. A troca deve ser feita na bilheteria do espaço, com uma hora de antecedência.

Asimp/Sesi Cultura