Saúde inicia capacitação de mil profissionais no curso técnico em enfermagem

Cerca de mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de 21 regionais do Paraná participaram na segunda-feira (20) da aula inaugural do Curso Técnico em Enfermagem ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde, de forma presencial ou por videoconferência. O primeiro encontro abordou os desafios e as características do técnico de enfermagem.

O secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi, ressaltou a importância do aprendizado constante e da qualificação profissional. “A eficácia do atendimento à saúde passa primordialmente pela instrução das equipes. E este é o objetivo do curso. Oferecer aprimoramento, atualizar e estruturar os profissionais da saúde para que continuem atendendo a população com resolutividade e excelência”.

A diretora da Escola de Saúde Pública do Paraná, onde acontece o curso, Ana Lúcia Fonseca, reforça as ações do Centro Formador de Recursos Humanos, vinculado à ESPP, que há 64 anos auxilia na capacitação dos profissionais da área. “O centro mostra uma tradição no ensino técnico e profissional, principalmente na metodologia utilizada e nas salas de aula descentralizadas”, explica a diretora.

Ela acrescenta que o curso conta com uma estrutura diferenciada de orientação que segue as diretrizes da Política de Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde.

Na prática

Os encontros serão na modalidade presencial, com 25 turmas descentralizadas, com cerca de 40 profissionais cada. Ao final, serão 1,8 mil horas de aula, 1,2 mil delas teóricas e 600 com atividades práticas.

O curso é dividido três módulos, com a duração de dois anos. Nos dois primeiros módulos, o agente recebe formação e qualificação como auxiliar de enfermagem e, no terceiro, formação profissional como técnico. O aluno só terá direito à certificação como técnico em enfermagem se for aprovado nos três módulos que compõem o curso.

As disciplinas serão ministradas com os temas saúde coletiva; enfermagem em saúde mental; relações humanas, ética e bioética; enfermagem cirúrgica; saúde do idoso; urgência e emergência; cuidados a pacientes em estado grave; saúde da mulher e educação em saúde.

O chefe da Divisão de Educação Profissional da Escola de Saúde Pública do Paraná, Aldiney Doreto, explica que mesmo sendo um curso sobre enfermagem, o agente da saúde não atuará como técnico. “Os alunos inscritos continuam sendo agentes comunitários de saúde ou agentes de combate às endemias. O curso vem para somar conhecimento à formação do profissional e oferecer outra oportunidade no mercado, caso o agente opte por fazer concurso ou trabalhar como técnico de enfermagem”, orienta.

Oportunidade

Zenira Mendes Betin é agente comunitária de saúde há 12 anos disse que adora a profissão, mas que sempre quis ser enfermeira. “Nunca tive condições nem a oportunidade de voltar a estudar”.

Quando soube do curso oferecido pela Escola de Saúde, Zenira fez sua inscrição confiante que seria chamada. Ao participar da aula inaugural, a agente comunitária do município de Araucária ficou empolgada com a metodologia e com as matérias oferecidas.

“Nunca participei de uma aula por videoconferência. Estou muito feliz, esperei por muito tempo e finalmente posso ir atrás do meu sonho. Acho importante este incentivo do Estado, vai ser uma experiência única. Quero dar 100% do meu potencial e tenho certeza que serei recompensada”, destaca.

Aldiney complementa que o Curso Técnico de Enfermagem fortalece a rede de atenção primária e oferece novas perspectivas profissionais. “No final da formação os agentes, além de conhecerem novas ferramentas, estarão mais qualificados para entender os processos e a atuação direta do seu trabalho na saúde da população”, termina o chefe da Divisão.

AEN