Sanepar é a segunda empresa do país no setor em ranking do Valor 1000

A Sanepar é a primeira empresa na região Sul e a segunda do país no setor água e saneamento no ranking Valor 1000, do jornal Valor Econômico, divulgado na segunda-feira (20), em São Paulo. O ranking pontua as mil maiores empresas brasileiras, em 25 setores da economia, de acordo com seu desempenho em 2017.

Com 52,0 pontos, a Sanepar ficou atrás apenas da Sabesp, de São Paulo, que atingiu 62,0. A pontuação é feita com base em oito critérios: receita líquida, margem Ebitda, rentabilidade, margem da atividade, liquidez corrente, giro do ativo, cobertura de giros e crescimento sustentável.

“Isso é resultado de um conjunto de iniciativas muito consistentes na empresa. Destaco os investimentos, o ganho de eficiência operacional e o processo de governança plenamente instalado na empresa”, disse o presidente da Sanepar, Ricardo Soavinski.

Na região Sul, a Sanepar é a primeira no setor. No ranking geral, entre as mil maiores, a Sanepar ocupa a 145ª posição – em 2016 ela estava em 162° lugar. A publicação destaca a reestruturação acionária, o ganho de receita e a ampliação de rede e sistemas de tratamento de esgoto da Sanepar. Destaca também o ciclo de investimentos de R$ 5 bilhões nos últimos sete anos. Entre as operações de modernização, a publicação cita a oferta de ações, que elevou o número de investidores de 2 mil, em 2016, para 35 mil, em 2017.

AEN