Canção Nova comemora 15 anos de evangelização “Porta a Porta”

Projeto nasceu em 2003 e conta, atualmente, 14 mil revendedores por todo Brasil

Neste sábado (25/08), acontece na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), o encontro “Porta a Porta”, com o tema: “15 anos lado a lado com você na missão de Evangelizar”. O evento marca os 15 anos de um projeto que nasceu em 2003, em São José dos Campos (SP), com o objetivo de apresentar os produtos Canção Nova num catálogo. Atualmente são cerca 14 mil revendedores (as) por todo Brasil.

Durante o encontro, haverá palestras, momentos de oração, missa e entrega de brindes. Os missionários padre Bruno Costa, Cleto Coelho, Paula Guimarães, Rogerinha Moreira e o cantor católico Dunga conduzirão as atividades. Para participar do evento é necessário fazer a inscrição pelo email: portaaporta@cancaonova.com ou pelo telefone: (12) 31862600.

O evangelizador Porta a Porta, além de levar a Palavra de Deus, tem a opção de complementar sua renda com a distribuição dos produtos Canção Nova. Tudo isso com o benefício de trabalhar em horários flexíveis, pois é o próprio revendedor quem define seu horário de atuação.

José Valter Bezerra, da cidade de Russas (CE), é Evangelizador Porta a Porta desde 2006 e afirma: “O que me levou a abraçar essa missão foi o fato de estar desempregado e ao mesmo tempo ajudar a Canção Nova na propagação da palavra de Deus, fazendo com que a boa nova do Evangelho chegue até as famílias.”

Para se tornar um revendedor (a) Canção Nova, é preciso o cadastro no site: portaaporta.cancaonova.com.

Catálogo Porta a Porta

O catálogo Porta a Porta é bimestral e traz lançamentos e promoções exclusivas para os clientes. São mais de 1.300 produtos, entre livros, CDs, DVDs, vestuário e acessórios para serem oferecidos aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

Asimp/Canção Nova