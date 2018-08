Vem aí o 2º Fórum E-commerce de Moda Têxtil & Vestuário

Londrina vai sediar no dia 27 de setembro o 2º Fórum E-commerce de Moda Têxtil & Vestuário, um dia dedicado ao tema com a participação de empresários e apresentação de palestras, cases e debates. O evento é gratuito e dirigido a empresários do setor e para estudantes de moda.

O encontro é promovido pelo Sivepar (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário do Paraná) em conjunto com o Sinditêxtil Londrina (Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem de Londrina) e será realizado, das 13h às 19h no anfiteatro Alcides Bueno da Unopar Piza (Av. Paris, 675- Jardim Piza).

A palestra de abertura será com o Presidente do e-Núcleo (Núcleo Multisetorial de e-commerce) André Silva, que falará sobre “Marketplaces: Estratégias para alavancar suas vendas”. Em seguida, estão programadas as palestras de Raíssa Rotolo da Omnichanel Sales VTEX; Arnaldo Rabelo da Céu Branding; Juliana Sorace da Giulliana Home e com o empresário e consultor Marcio Kogut, que vai falar sobre inovação e tendências do e-commerce. O ciclo de palestras termina com um talk-show comandado pelo próprio Kogut, com a participação dos palestrantes e de Rafaella Powidayko, da Nubia for Woman.

O 2º Fórum E-Commerce é uma realização do Sinditêxtil Londrina e Sivepar; Patrocínio: SENAI; Kogut/ Boyband; Paranatex; Via Gráfit; Design de Moda/ Unopar; SilkCo.; Sebrae; O Casulo Feliz; Apoio: Londrina Convention Bureau; Vtex; E-Núcleo; Ventureshop.

Informações e inscrições: 43 3343 0155 - sinditextil.londrina@fiepr.org.br