Saúde alerta pais de Tamarana para que vacinem filhos contra pólio e sarampo

Passadas mais de duas semanas desde o começo da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, em seis de agosto, 388 das 805 crianças de Tamarana que formam o público-alvo da iniciativa (de um a menos de cinco anos de idade) foram imunizadas até terça-feira (21). A taxa de cobertura vacinal do município está em 48,20%. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%.

"O Dia D [de vacinação, no último sábado, 18] foi um alerta para os pais levarem seus filhos para as unidades de saúde, prevenindo o ressurgimento da pólio e do sarampo, mas, infelizmente, alguns deles não entenderam o apelo dos profissionais da Saúde", declarou a secretária municipal de Saúde, Dalva Siena.

Diante desse quadro, segundo a secretária, a pasta, em especial por meio dos agentes comunitários de saúde, tem reiterado o alerta aos pais para que garantam a proteção de seus filhos contra essas doenças e os levem para serem vacinados. Independente de estarem com a vacinação em dia, as crianças devem receber dose de reforço.

Em Tamarana, são seis unidades de saúde – duas na zona urbana e quatro na zona rural – que estão à disposição da comunidade para a aplicação das doses. Para a imunização, basta apresentar a carteira de vacinação e o cartão do SUS da criança. A campanha está marcada para terminar em pouco mais de uma semana, no dia 31 de agosto.

Lucas Marcondes Araújo/Ascom/PMT