Ministério Público promove segunda audiência pública em Cambé sobre déficit de vagas em creche na rede municipal

A população de Cambé, no Norte-Central paranaense, está convidada a participar da segunda audiência pública que discutirá o problema da falta de vagas na educação infantil na rede municipal, especialmente para crianças de zero a três anos.

Promovida pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca, a audiência pública será realizada no dia 5 de setembro, quarta-feira, às 13h30, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do São Francisco, na Rua dos Caçadores, 50.

O debate público terá a participação de representantes do Município e de agentes que compõem a rede de proteção à infância e juventude na cidade. A Promotoria de Justiça reforça que a presença da comunidade no encontro é fundamental para o aprimoramento do trabalho, mediante apresentação de demandas e relatos sobre situações enfrentadas pelas famílias para conseguirem vagas para os filhos nas creches municipais.