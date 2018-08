Com ‘Dia D’, cobertura vacinal contra sarampo e pólio em Ibiporã sobe para 61,45%

Ação da Campanha de Vacinação contra as doenças foi realizada no sábado (18) nas UBSs e em uma tenda montada na Praça Central (Praça Pio XII) do município. Carreata realizada um dia antes também colaborou para crescimento de imunizados

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã promoveu no sábado (18) o “Dia D” da Campanha de Vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A ação de intensificação vacinal foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e em uma tenda na Praça Pio XII (Praça Central). O dia excepcional para a aplicação das vacinas ajudou a subir o índice de cobertura vacinal do público alvo – crianças de 1 a menores de 5 anos de idade - em Ibiporã, atingindo 61,45% dos 95%, preconizado pelo Ministério da Saúde. A Campanha iniciada no dia 6 se encerrará no dia 31 deste mês.

Durante o “Dia D”, na tenda montada na Praça Central, os profissionais de saúde atenderam das 9 às 13 horas. Além disso, houve atividades recreativas para as crianças, organizadas em parceria com o Rotary Club de Ibiporã. Nas UBSs da zona urbana, o atendimento foi das 8 às 17 horas e, nas da zona rural, das 8 às 13 horas.

Segundo a coordenadora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Vanessa Luquini, o dia de intensificação vacinal conseguiu elevar o nível de procura para a aplicação das vacinas. “Juntamente com a carreata de mobilização, realizada um dia antes, o ‘Dia D’ conquistou um resultado de alcance vacinal muito bom, subindo de 17% para 61,45%. Todavia, cerca de 40% do público alvo ainda não se imunizaram, sendo de extrema importância, já que as vacinas nos protegem de duas doenças graves”, ressaltou. Para as dosagens, é necessário levar a carteira de vacinação e um documento de identificação da criança.

Este ano em Ibiporã, já foram registrados dois casos de crianças com suspeita de sarampo. Ambas estão sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde para um diagnóstico mais preciso. “Por isso a participação da sociedade é fundamental, pois a baixa cobertura vacinal aumenta as chances de reaparecimento de doenças que antes estavam erradicadas”, reforçou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Atualmente, o Brasil enfrenta dois surtos de sarampo - em Roraima e Amazonas. No Paraná, até o momento, não foi constatado nenhum caso confirmado de sarampo.

A campanha de vacinação deste ano é indiscriminada, ou seja, pretende vacinar todas as crianças da faixa etária estabelecida no país, para manter coberturas homogêneas de vacinação. Para a poliomielite, as que não tomaram nenhuma dose durante a vida, receberão a VIP (vacina injetável). Já os menores de cinco anos que já tiverem tomado uma ou mais doses da vacina, receberão a VOP, a gotinha. Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina Tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), independente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

Para os adultos, não há uma campanha de vacinação específica, mas devem ser vacinados conforme a rotina do calendário nacional de vacinação, mantendo atualizada a sua caderneta vacinal.

A recomendação é que as pessoas com até 29 anos de idade tenham em sua caderneta duas doses da vacina tríplice viral. Já quem tem entre 30 e 49 anos deve ter na caderneta de vacinação uma dose da vacina tríplice viral. Se a pessoa não tiver tomado as doses recomendadas, ou não souber se tomou ou não, a recomendação é procurar uma unidade de saúde para receber orientações. Já aquelas acima de 50 anos não devem se preocupar, pois não há recomendação da imunização nestes casos.

Carreata de mobilização

Como forma de reforçar a divulgação da Campanha, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã realizou na última sexta-feira (17uma carreata que percorreu as principais vias do município, a qual contou com a participação de seus servidores e das personagens das campanhas de vacinação infantil do Ministério da Saúde, o Zé Gotinha e a Maria Gotinha. A mobilização teve o apoio da Polícia Militar (PM). A ação em conjunto com o “Dia D” contribuiu para o crescimento da cobertura das vacinas contra o sarampo e a poliomielite em Ibiporã.

As doenças

Poliomielite: doença infectocontagiosa grave. Na maioria dos casos, a criança não vai a óbito quando infectada, mas adquire sérias lesões que afetam o sistema nervoso, provocando paralisia irreversível, principalmente nos membros inferiores. A doença é causada pelo poliovírus e a infecção se dá, principalmente, por via oral.

O Brasil está livre da poliomielite desde 1990. Em 1994, o país recebeu, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Certificação de Área Livre de Circulação do Poliovírus Selvagem.

Sarampo: doença viral aguda grave e altamente contagiosa. Os sintomas mais comuns são febre alta, tosse, manchas avermelhadas, coriza e conjuntivite. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções expelidas pelo doente ao tossir, falar ou respirar. As complicações infecciosas contribuem para a gravidade do sarampo, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. A única forma de prevenção é por meio da vacina.

Atualmente, o Brasil enfrenta dois surtos de sarampo: em Roraima e no Amazonas. Além disso, alguns casos isolados foram identificados nos estados de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, Rondônia e São Paulo. O reaparecimento da doença está relacionado às baixas coberturas e a presença de venezuelanos no país, comprovado pelo genótipo do vírus (D8) identificado, que é o mesmo que circula na Venezuela.

NC/PMI

