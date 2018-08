Receitas: Polenta cremosa com ragu bolonhesa

Ingredientes para polenta (2 pessoas)

– 100g de fubá ou polenta

– 500ml de caldo de legumes

– 100g de manteiga

– 100g de nata fresca

– Sal a gosto

Modo de preparo: Dissolva a polenta no caldo de legumes fervendo e cozinhe por pelo menos 45 minutos. No final, adicione a manteiga, a nata e o sal.

Ingredientes para o ragu (2 pessoas)

– 100g de carne moída de primeira

– 100g de carne suína moída

– 50g de pancetta ou bacon moídos

– 50g de cenoura picada

– 50g de cebola picada

– 50g de salsão picado

– 2 dentes de alho picados

– 300g de molho de tomate

– azeite de oliva

– 40g de trufas negras

– Sal e pimenta do reino

Modo de preparo: Coloque a cebola para dourar no azeite de oliva, em uma panela funda. Em seguida coloque para dourar os outros ingredientes na ordem: alho, cenoura, salsão, bacon e as carnes. Quando estiver tudo dourado, acrescente sal e pimenta. Na sequência, coloque o molho de tomate. Cozinhe por uma hora. Para completar, adicione as trufas negras.

Modo de servir: Sirva a polenta coberta com o ragu e bastante queijo grana padano.

(Chef Dudu Sperandio)