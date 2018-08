Sesi Londrina ensina crochê a preços populares

Iniciativa dá a largada ao projeto de Oficinas Craft no Sesi, voltado ao conceito ‘faça você mesmo’ e ao estímulo à economia criativa

Foi-se o tempo em que fazer crochê era apenas coisa de vovó. A técnica está em alta tanto na moda quanto na decoração. Atrizes e blogueiras estão repletas de peças nesse estilo e até Dolce & Gabanna incluiu o material em sua coleção. Entre os decoradores, não são poucos os que também já se renderam à tendência com almofadas, mantas, poltronas, entre outros objetos. Valorizando a tendência e o momento para adquirir novas habilidades com foco na economia criativa, o Centro Cultural Sesi/AML oferece, no dia 24 de agosto, uma oficina de crochê que faz parte de um amplo projeto voltado a comunidade.

Com 15 vagas disponíveis, a Oficina de Crochê Handbag é a primeira do projeto Craft no Sesi, de iniciativa do Sesi Cultura Paraná. O objetivo dessa ação é fortalecer a mão de obra criativa e o desejo pelo consumo consciente em Londrina, por meio de quatro encontros mensais entre agosto e novembro. Cada um dos módulos ensinará uma técnica artesanal diferente com materiais variados e a preços acessíveis. A oficina do dia 24 vai ensinar os pontos básicos do crochê, a técnica da correntinha e ponto alto e ponto baixo aplicados em uma receita exclusiva que a ministrante Laura Lopes desenvolveu para que os participantes possam produzir uma bolsinha de mão.

Laura Lopes aprendeu a técnica com as mulheres da família de descendência italiana. Bacharel em Artes Cênicas com licenciatura em Arte Educação, ela também atua como produtora e gestora cultural em Londrina. A oficina Crochê Handbag é destinada a pessoas a partir de 12 anos, sendo que pais podem levar os seus filhos a partir de 6 anos para crochear juntos. Os participantes devem levar uma agulha de crochê número 4 e linha 100% algodão (preferencialmente barroco 6 fios). Inscrições podem ser feitas pelo e-mail sesiculturalondrina@sistemafiep.org.br ou pelo número (43) 3322-3231 ao custo de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia).

Asimp/Sesi Londrina