Região Norte recebe pré-conferência sobre direitos da criança e do adolescente

Reunião tem como objetivo discutir propostas que assegurem os direitos deste público

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) realiza amanhã (24) uma pré-conferência regional dos direitos da criança e do adolescente. O evento, que contempla a localidade Norte B, será realizado das 14h às 17h no Centro Educacional Marista, localizado na rua Abílio Justiniano de Queirós, 350, João Paz.

A pré-conferência tem como objetivo promover o debate de eixos temáticos que vão embasar medidas que assegurem os direitos da criança e do adolescente. São eles: garantia dos direitos e políticas públicas integradas e de inclusão social; prevenção e enfrentamento da violência; orçamento e financiamento das políticas públicas; participação, comunicação social e protagonismo e espaços de gestão e controle social das políticas públicas.

Para isso, serão formados cinco grupos de adolescentes, um responsável por cada assunto, e uma equipe adulta. Às crianças cabe o debate sobre “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”, tema da 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontece nos dias 8 e 9 de novembro na Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (Epesmel).

A pré-conferência inclui a eleição de delegados da região, representantes da cidade para a X Conferência Municipal e para outras reuniões nas esferas estadual e nacional. Aos eleitos caberá deliberar as propostas que serão políticas públicas de Londrina durante os próximos três anos. No total, serão nomeados 225 adolescentes, 75 crianças e 216 pessoas do segmento adulto.

O encontro, aberto à comunidade, deve receber cidadãos de todas as idades. De acordo com a conselheira do CMDCA, Alexandra Alves José a presença dos moradores é indispensável. “É muito importante a participação da população, porque é o momento em que as pessoas podem expor suas demandas e contar um pouco sobre a realidade que vivem. Queremos ouvir esses relatos para pensar propostas de acordo com o cenário em que a comunidade está envolvida”, afirmou.

Pré-conferências

A reunião representa a quarta, de uma série de 21 pré-conferências que integram a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Segundo Alexandra, os encontros têm sido frutíferos. “Estamos felizes com os resultados até agora, já que tem acontecido uma mobilização das secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, entre outras. Esse trabalho tem se refletido em uma grande participação da comunidade”, contou.

As reuniões são divididas por localidades a fim de contemplar todas as regiões da cidade. Já foram realizados encontros no distrito de Lerroville, na zona Leste e no assentamento Eli Vive. A quinta pré-conferência será na próxima segunda-feira, às 9h, na Paróquia São José, que fica na rua Victório Libardi, no distrito de Paiquerê.

N.com