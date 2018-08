Londrina: Vila Cultural Cemitério de Automóveis realiza almoço “Pé de Samba e feijoada”

Haverá opção vegana e as reservas podem ser feitas pelo vilacemiterio@bol.com.br ou pela página do evento no Facebook

A Vila Cultural Cemitério de Automóveis promove, neste sábado (25), das 12 às 16 horas, o evento “Pé de Samba com Feijoada”. A comida será servida a vontade ao custo de R$ 20,00 por pessoa antecipadamente e R$ 25,00 na hora do evento e há opção vegana. Haverá uma apresentação de samba com os músicos Braguinha e Maria Luiza Braga.

O evento acontecerá na Vila Cultural, localizada na Avenida Arthur Thomas, 342. Os organizadores do evento pedem para que os interessados façam reserva para evitar desperdícios. A reserva pode ser feita pelo e-mail vilacemiterio@bol.com.br ou pela página do evento no Facebook https://www.facebook.com/events/481740205640752/. Mais informações no telefone 99941-7414.

Sobre o local

A Vila Cultural Cemitério de Automóveis foi fundada em 2007. O objetivo é fomentar a literatura, a música, o teatro, a fotografia e o vídeo, realizando encontro entre escritores, intelectuais e a comunidade em geral. O local conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

N.Com