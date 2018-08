Casa da Mulher abre inscrição para Oficina de Sabonete Artesanal

A atividade é gratuita e acontecerá no dia 28, às 14 horas; inscrições no telefone 3378-0111

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas, está com inscrições abertas para a Oficina de Sabonete Artesanal (em barra), que será realizada nesta terça-feira (28), às 14 horas. Para participar é necessário se inscrever no telefone 3378-0111.

O curso é gratuito e as vagas são limitadas e destinadas, prioritariamente, a mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica. O material da oficina será totalmente fornecido pela Casa da Mulher e as técnicas serão ensinadas pela professora Marilda Camargo, artesã da Associação de Mulheres do conjunto Ouro Branco. As participantes aprenderão a produzir sabonetes em barra, com diversos motivos, incluindo os infantis e os voltados a datas comemorativas, que podem ser utilizados para presentes e lembrancinhas.

Sobre o local

A Casa da Mulher é um espaço voltado à capacitação das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O local busca realizar atividades formativas, preventivas e profissionalizantes, possibilitando uma fonte alternativa de renda para as participantes. Assim, promove projetos de caráter profissionalizante, levando alternativas de trabalho e geração de renda para mulheres excluídas do mercado de trabalho. O local fica na Rua Valparaíso, 189.

