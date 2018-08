Vila Triolé Cultural apresenta espetáculos e oficinas de palhaço

Apresentações serão no domingo (26); com grupos de todo o país, oficinas vão até novembro

A Vila Triolé Cultural está realizando uma programação especial com atividades de palhaçaria. Neste domingo (26) serão apresentados os espetáculos “Subs-Solos”, às 17h, e “Guerra de Cup&Cake”, do grupo cearense KO’s Coletivo, às 19h. Até dezembro, também serão oferecidas duas oficinas de palhaço. As atrações integram o Projeto Rolé, que busca promover o intercâmbio entre o público londrinense e grupos artísticos de todo o país. Os ingressos para os espetáculos são limitados e devem ser retirados uma hora antes de cada atração. A Vila Triolé Cultural fica na rua Etienne Lenoir, 155, na Vila Industrial.

As oficinas são para professores e crianças de 7 a 11 anos. Serão abordados temas como história do circo e do palhaço, jogos teatrais, esquetes clássicas e criação de cenas curtas para apresentação ao final do curso. As aulas para crianças ocorrem às segundas-feiras, das 18h30 às 20h, e vão até o dia 26 de novembro. Para os professores, as aulas serão aos sábados, de 25 de agosto a 24 de novembro, das 9h às 11h. Os interessados em participar das oficinas devem entrar em contato com a Vila ainda no mês de agosto, pelo telefone (43) 3024-3330.

Espetáculos

“Subs-Solos” apresenta Lambreta, um palhaço com mania de grandeza que se considera famoso e excêntrico. A atração conta com números musicais, mágicas e interação com o público. O espetáculo é fruto de parceria entre a Triolé e Gerson Bernardes, ator e programador artístico da vila. Em 2016, ele participou da Eslipa (Escola Livre de Palhaços), no Rio de Janeiro, onde teve contato com grandes nomes da palhaçaria brasileira.

“Guerra de Cup&Cake” conta a história de dois mestres-cucas que lutam pelo prêmio de melhor confeiteiro do ano. Juntos, eles acabam criando um dos doces mais famosos do mundo: o cupcake. O espetáculo é do grupo KO’s Coletivo, de Fortaleza (Ceará), que pesquisa a improvisação teatral aliada à palhaçaria.

O projeto

No segundo semestre, parte da programação de espetáculos, oficinas e workshops da Vila Triolé Cultural será realizada por meio do Projeto Rolé, patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura ( Promic). Além do coletivo cearense, o projeto vai trazer a Londrina grupos de Manaus (AM), Tatuí (SP) e Macaé (RJ) que vão ministrar aulas especiais. “A vinda dos grupos permite que a Vila mantenha uma programação ampla e diversificada durante o ano todo”, explicou Bernardes.

