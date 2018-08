MEI´s de Rolândia tem eventos marcados na sede do Sine

A Sala do Empreendedor de Rolândia divulgou o cronograma completo de ações para os microempreendedores individuais (MEIs) neste segundo semestre. As oficinas, rodadas e consultorias em Marketing e Finanças são gratuitas e promovidas em parceria com o Sebrae/PR, mas, para participar, é necessário confirmar a inscrição antecipadamente.

Os eventos serão realizados na sede do Sine, que fica na avenida Expedicionários, 604. Para 27 de agosto (segunda-feira) está programada uma Rodada de Crédito e Serviços Financeiros. Durante o evento, que começa a partir das 19 horas, os microempreendedores individuais vão conhecer com detalhes os produtos e serviços apresentados por instituições financeiras e terão a oportunidade de gerar negócios.

Em 16 de outubro, às 19 horas, será realizada a oficina SEI Planejar. Os MEIs aprenderão o que é planejar, para quê planejar, quando planejar, planejamento orientado para resultados, ferramentas de planejamento, visão sistêmica e planejamento como processo dinâmico e contínuo. Em resumo, entenderão o planejamento de forma ordenada e articulada para atingir metas e objetivos.

A última oficina do ano em Rolândia será no dia 20 de novembro, às 19 horas, sobre Compras Públicas, que tem o objetivo de informar os microempreendedores individuais sobre como participar de licitações do governo e abrir novas possibilidades de negócios para a empresa. A Sala de Rolândia fica na avenida Expedicionários, 604, centro, e as inscrições para consultorias e treinamentos podem ser feitas pelo telefone (43) 3255-1118.

NC/PMR