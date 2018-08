Estado vai homenagear figuras importantes do esporte paranaense

A Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo vai homenagear, dentro dos Jogos Oficiais do Governo do Paraná, personagens que contribuíram por anos para o desenvolvimento do esporte.

As homenagens póstumas serão durante as premiações das fases finais dos Jogos Abertos (Japs) e Jogos da Juventude (Jojups), Divisão A e B, que acontecem até o final deste ano, de agosto a outubro.

Serão seis homenageados: Nelson Rodrigues, Marcelo Flessak, Elder Coutinho, Dirceu Simei Junior, Antonio César Oliveira e Elói Dreher. Seus nomes serão gravados nos troféus que serão entregues no final de cada uma das quatro competições.

Segundo o coordenador de esportes da Secretaria, Cristiano d'El Rei, a ideia surgiu como uma forma de retribuir por todo serviço prestado, por cada uma dessas pessoas, ao esporte paranaense.

Os familiares de Marcelo Flessak demonstraram gratidão ao comentar a homenagem. “É orgulho para todos nós da família, pois vemos como o Marcelo era querido no trabalho, que era a vida dele. Agradecemos com nosso carinho”, disse Marlucy Flessak Ruaro, irmã de Marcelo.

Os Homenageados

Nelson Rodrigues, que foi gestor da Secretaria por muitos anos, coordenando os jogos oficiais desde a criação dos Jojups, em 1987, será homenageado com o troféu de campeão geral.

Os troféus do voleibol levarão o nome do ex-jogador de vôlei Elder Coutinho, que se aposentou das quadras para assumir o cargo de secretário de Esportes de Assis Chateaubriand este ano.

Reconhecido pela sua contribuição ao futebol e futsal, como jogador, técnico e árbitro, o nome de Dirceu Simei Júnior, o Koquinho, de Arapongas, vai ilustrar os troféus da modalidade de futsal.

Um dos homenageados do handebol será o árbitro nacional Antonio César Oliveira, mais conhecido como Cesinha, que foi um dos maiores incentivadores da modalidade no Paraná.

Outro nome que receberá homenagem é Elói Dreher, popular "Gambá", que foi atleta de handebol jogando pela cidade de Marechal Cândido Rondon e vestindo a camisa da Seleção Paranaense e também da Brasileira.

E os troféus de disciplina levarão o nome do jornalista Marcelo Flessak, profissional que se dedicou às coberturas esportivas por muitos anos, especialmente nas competições oficiais do Governo do Estado.

AEN