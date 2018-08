Fundação de Esportes oferece aulas gratuitas na Praça da Juventude Sul

Inscrições podem ser feitas na própria praça, que fica na Avenida Guilherme de Almeida, s/n

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está oferecendo aulas gratuitas de alongamento e ginástica funcional para o público geral, além de futsal para crianças e adolescentes na Praça da Juventude Sul, localizada na Avenida Guilherme de Almeida, s/n, ao lado da antiga sede do Pavilon. Os interessados devem comparecer na praça para realizar as inscrições.

De acordo com o coordenador de supervisão de projetos da FEL, e da Praça Sul pela manhã, Edegar Marandola, as aulas apresentam uma boa oportunidade para moradores das intermediações. “O principal objetivo das aulas é dar à população a oportunidade de desenvolver saúde e esporte de forma gratuita, para qualquer idade, e em qualquer dia da semana”, afirmou.

As aulas são ministradas pelo Projeto Futuro, da FEL. O projeto proporciona um trabalho esportivo, social e pedagógico que atende crianças nas cinco regiões e distritos do município de Londrina, proporcionando uma iniciação esportiva e condições de treinamento com qualidade, sem qualquer custo aos participantes. Além de levar aulas a adultos e a idosos.

Turmas:



Alongamento

Público: geral

Horário: 7h30 às 8h15

Dias: segunda a sexta-feira



Ginástica funcional

Público: geral

Horários: 8h15 às 9h00, 9h15 às 10h00 e 16h00 às 17h00

Dias: segunda a sexta-feira



Futsal

Público: crianças menores de 12 anos

Horário: 9h00 às 10h00

Dias: segunda e quarta-feira



Futsal

Público: crianças maiores de 12 anos

Horário: 9h00 às 10h00

Dias: terça e quinta-feira



Futsal

Público: Crianças das duas turmas

Horário: 9h00 às 10h00

Dia: sexta-feira

