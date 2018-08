Casa da Mulher oferece curso de alfabetização digital

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (43) 3378-0111

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher, em parceria com a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, irá realizar a partir de setembro o “Curso Alfabetização Digital e Internet”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (43) 3378-0111. O curso será ministrado em 12 aulas, toda sexta-feira a partir de 14 de setembro, das 13h50 até 15h20, e ocorrerá em um dos laboratórios da UTFPR, localizada na Estrada dos Pioneiros, 3131.

As aulas serão ministradas por estudantes da Universidade, que orientarão as mulheres a manusear mouse e teclado, a como ligar os computadores e acessar a internet. Além disso, os alunos da UTFPR estarão atendendo a necessidade de cada aluna, desde algo mais avançado nos computadores, até ao uso de celulares. As vagas são destinadas a mulheres acima de 18 anos e, prioritariamente, em situação de vulnerabilidade social, cadastradas em serviços municipais. O curso ocorre duas vezes por ano, desde 2016.

Casa da Mulher

É um espaço de realização de atividades de caráter de formação e prevenção contra a violência e promove a profissionalização para mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou pessoal. Outros objetivos são a inclusão social e produtiva, além do apoio às organizações comunitárias de mulheres. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

