Escola municipal lança jornal neste sábado

A ideia partiu de dois alunos do quinto ano; serão distribuídas mil exemplares

A Escola Municipal Cecília Hermínia Oliveira Gonçalves realiza no sábado (25), às 9 horas, um evento de encerramento da Semana da Família. Será aberto ao público e contará com exibição de trabalhos, mostra fotográfica, homenagem aos 30 anos da unidade escolar e a distribuição do jornal Folha CHOG, nome que homenageia a instituição de ensino. Durante o evento serão distribuídas mil exemplares da publicação.

A Folha CHOG foi uma ideia de dois alunos do quinto ano. As matérias falam de eventos e atividades que aconteceram na instituição, da pintura do colégio, do Londrina Mais e dos 30 anos da escola, fazendo uma linha do tempo e prestando homenagens a patrona. O jornal teve apoio da Associação de Pais e Mestres e de alguns comerciantes do bairro.

Segundo a professora que coordenou o jornal, Marilu Margonar, os dois estudantes criaram todo o conceito e fizeram os textos. “É a primeira vez que um jornal é feito na escola, os dois alunos foram atrás de todas as matérias. É muito importante que as crianças sejam incentivadas desde pequenas, no futuro poderemos ter dois grandes jornalistas”, disse.

De acordo com a diretora da escola, Regiane Elisa Fumegali, a união entre a escola e o aluno é fundamental no processo pedagógico. “É uma iniciativa totalmente nova na escola e é muito interessante que os alunos venham atrás e façam demandas como essa. A ideia do jornal faz com que outros alunos desenvolvam o interesse pela leitura e pela redação”, contou.

A escola Cecília Hermínia Oliveira Gonçalves atende 400 alunos, do P5 ao quinto, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. A unidade escolar está localizada na Rua Luiz de Brito Almeida, 140, no Jardim Sabará.

NC/PML