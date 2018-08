Londrina recebe corrida de rua noturna neste fim de semana

Largada será no Mercadão da Prochet; evento conta com apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL)

Neste sábado (25), Londrina recebe a etapa Night da Unimed Inspira 2018. A largada da corrida de rua será no Mercadão da Prochet, localizado na Avenida Harry Prochet, 305. A prova terá percursos de quatro e oito quilômetros, masculino e feminino, além de um traçado adaptado para portadores de necessidades especiais com 1.300 metros. O evento conta com apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

A largada inclusiva, para os portadores de necessidade especiais, está marcada para as 18h45. O percurso de oito quilômetros está programado para começar às 19h30 e o de percurso de quatro quilômetros, às 19h35. A prova contará com ponto de hidratação, além do “Espaço Saúde”, que ficará no Mercadão da Prochet, onde será disponibilizado alongamento, orientações preventivas, verificação de pressão e glicemia, massagem e pilates durante toda a programação.

De acordo com um dos organizadores da prova, Guilherme Piazzalunga, a prova é uma boa oportunidade para proporcionar qualidade de vida. “Nosso principal objetivo sempre é promover o esporte e a saúde, e nossa expectativa para essa prova é proporcionar isso para 1.800 pessoas, que foi o número de vagas que abrimos este ano”, destacou.

Para efeito de classificação, os competidores serão divididos por idade, em 13 categorias, de 10 anos até acima de 75. Menores de 18 anos devem apresentar declaração de autorização de pais ou responsáveis para participar da prova. Os três melhores de cada categoria, e de cada percurso, ganharão troféus. Além disso, os três melhores da categoria geral serão contemplados com premiações, e todos os atletas que completarem a prova, ganharão medalhas.

A retirada do kit para a prova será nos dias 24 e 25, na Avenida Madre Leônia Milito, 2.020. Na sexta, os kits podem ser pegos das 14h às 22h, e no sábado, das 10h às 16h. A retirada só pode ser feita com apresentação de documento oficial com foto.

NC/PML